Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 14:00
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

Pensione di febbraio 2026, le date dei pagamenti: il calendario degli accrediti

Immagine di copertina
Pensioni di febbraio 2026: tutte le date dei pagamenti - Tpi.it
di

La pensione di febbraio 2026 presenta alcune particolarità che è importante conoscere, sia per quanto riguarda la data di pagamento sia per l’importo effettivamente erogato.

Il mese di febbraio, infatti, è tradizionalmente uno dei più complessi dal punto di vista fiscale, e questo può incidere sul netto percepito dai pensionati, nonostante la rivalutazione scattata a inizio anno.

Le date dei pagamenti delle pensioni di febbraio 2026

Secondo la regola generale dell’INPS, la pensione viene pagata il primo giorno bancabile del mese. Poiché nel 2026 il 1° febbraio cade di domenica, l’erogazione slitta automaticamente al lunedì 2 febbraio 2026. Da questa data saranno disponibili gli accrediti su conto corrente bancario, su libretto o conto BancoPosta e Postepay Evolution, oltre alla possibilità di ritirare la pensione in contanti presso gli uffici postali.

Chi riceve la pensione tramite accredito non deve compiere alcuna operazione: l’importo sarà disponibile dal 2 febbraio. Per chi invece ritira in contanti, è fondamentale ricordare che il pagamento cash è consentito solo fino a 1.000 euro netti. Per importi superiori è obbligatorio comunicare un IBAN all’INPS. Poste Italiane consiglia inoltre di privilegiare le ore pomeridiane per evitare code, ricordando che i titolari di libretto, BancoPosta o Postepay Evolution possono utilizzare gli sportelli Postamat.

Molti pensionati hanno segnalato che il cedolino di febbraio presenta importi invariati o inferiori rispetto a gennaio, nonostante la rivalutazione dell’1,4% prevista dal 1° gennaio. Il motivo è duplice: da un lato, i ricalcoli della perequazione potrebbero non essere stati completati in tempo, con l’aumento che potrebbe slittare a marzo insieme agli arretrati; dall’altro, febbraio è il mese in cui confluiscono diverse trattenute fiscali che incidono sul netto.

Banconote euro
Tutte le date dei pagamenti delle pensioni a febbraio 2026 – Tpi.it

Le fasce di rivalutazione restano confermate: 100% dell’indice fino a quattro volte il minimo INPS, 90% tra quattro e cinque volte il minimo, 75% oltre cinque volte il minimo. Tuttavia, le trattenute fiscali tipiche di febbraio – come le addizionali regionali e comunali e gli eventuali conguagli IRPEF relativi al 2025 – possono assorbire completamente i piccoli incrementi, dando l’impressione di un mancato aumento.

Per i pensionati con assegni molto bassi resta centrale l’Incremento al Milione, ovvero la maggiorazione sociale. Spetta dai 70 anni (con possibili riduzioni fino a 65 anni in base ai contributi) e dai 18 anni per invalidi civili totali, ciechi assoluti e sordomuti. I limiti di reddito sono indicativamente di circa 9.800 euro annui per il pensionato solo e 16.000 euro per il pensionato coniugato. Nel cedolino la voce appare come “Aumento L. 448/2001”; se assente, potrebbe essere necessario aggiornare i dati reddituali.

Per controllare importi, trattenute e rivalutazione è possibile accedere all’area personale MyINPS tramite SPID, CIE o CNS, entrare nel servizio “Cedolino della pensione” e selezionare febbraio 2026. In caso di dubbi, è consigliabile rivolgersi a un CAF o a un patronato, che possono fornire assistenza nella lettura del cedolino e nella verifica dei requisiti per eventuali integrazioni.

.
Ti potrebbe interessare
Economia / Lavoratori fragili: la legge 106 amplia la 104, cosa cambia
Economia / FS Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-Milano
Economia / L’oro supera il record storico dei 5.000 dollari l’oncia
Ti potrebbe interessare
Economia / Lavoratori fragili: la legge 106 amplia la 104, cosa cambia
Economia / FS Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-Milano
Economia / L’oro supera il record storico dei 5.000 dollari l’oncia
Economia / Intelligenza Artificiale, la classifica dei lavori che più rischiano di scomparire
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Economia / Stellantis investe in Algeria e chiama le aziende di Torino: “Venite con noi”
Economia / “Tassateci di più”: la lettera di 400 super ricchi ai leader mondiali
Economia / Il mondo al contrario? Eccolo: i 12 top miliardari sono più ricchi di 4 miliardi di persone
Economia / Il pegno mobiliare non possessorio: l’analisi di Andrea Centofanti
Economia / Disastro Stellantis: la produzione in Italia crolla ai livelli del 1957
Ricerca