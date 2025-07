Pellicano Hotels Italy acquisisce il complesso storico de La Badia di Orvieto

Pellicano Hotels Italy acquisisce La Badia, una straordinaria proprietà di 3.400 metri quadrati immersa nelle dolci colline umbre, appena fuori dalla storica cittadina di Orvieto, che aprirà nel 2027.

La Badia è un’ex abbazia benedettina le cui origini risalgono tra il VI e il XII secolo. La proprietà comprende una rara torre dodecagonale, una storica chiesa romanica, ampi giardini e quasi 30 ettari di boschi e terreni incontaminati. L’hotel, che operava in precedenza come struttura a 4 stelle con 27 camere, sarà completamente ripensato secondo la visione di eleganza senza tempo di Marie-Louise Sciò, CEO del gruppo Pellicano Hotels, valorizzando e esaltando il carattere unico e originario del complesso.

La trasformazione darà vita a un hotel di 24 camere curate nei minimi dettagli, immerse in giardini progettati nel rispetto dello spirito e della serenità che si respira nell’antica abbazia. Gli ospiti vivranno un’esperienza di soggiorno che unisce comfort sofisticato a una profonda connessione con l’anima del territorio. I servizi includeranno una piscina all’aperto, una spa con cabine per trattamenti, una boutique, un campo da tennis, un’area fitness, un ristorante e un bar.

La decisione del Gruppo di investire su La Badia nasce dal desiderio di offrire ai viaggiatori un’autentica esperienza del luogo, un’immersione nel variegato patrimonio culturale della straordinaria area della Tuscia.

La magnifica cittadina di Orvieto, con origini risalenti agli Etruschi, ha una storia stratificata, ricche tradizioni e un fascino incontaminato, caratteristiche che definiscono l’esperienza Pellicano Hotels. Qui, gli ospiti possono andare oltre la superficie, entrando in contatto con la cultura locale ed esplorando i dintorni – tra cui Bolsena, Civita di Bagnoregio e Lubriano – in un modo che li possa arricchire profondamente circondati da una natura suggestiva. Il gruppo ha inoltre acquisito una proprietà adiacente, un’affascinante struttura con vista su Orvieto, che arricchirà l’offerta complessiva per gli ospiti, rafforzando l’impegno di Pellicano nel creare esperienze coinvolgenti e fortemente radicate nel territorio.

Con un investimento di oltre 43 milioni di euro – che comprende sia le acquisizioni che gli ampi restauri – questo progetto segna un nuovo avvincente capitolo nella missione di Pellicano Hotels: scoprire le destinazioni italiane più inattese e autentiche, lontane dai tradizionali percorsi turistici. Allo stesso tempo, rafforza il ruolo del gruppo come custode del patrimonio italiano, reinterpretandolo per il viaggiatore contemporaneo più esigente, pur rimanendo profondamente fedele all’essenza di ogni luogo.

A fare da anello di congiunzione con il territorio e l’antica famiglia proprietaria è stato Luca Coppola – Partner di TOKOS Multi Family Office, da sempre attento alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto della sua autenticità – insieme a Filippo Pompili Ferrari, Partner del team Horizon Real Estate, che ha seguito l’intera transazione.

Luca Coppola ha commentato: “Sono felice ed emozionato per il positivo epilogo di questa lunga e articolata operazione che rappresenta solo l’inizio di un progetto importante, atteso da tempo dal territorio di Orvieto. Desidero ringraziare sinceramente, anche a nome della comunità orvietana, Filippo e tutto il team di Horizon RE per aver condotto l’operazione con competenza e visione e per aver creduto in questo territorio che è ricco di potenzialità ancora inespresse”.

Alla domanda su cosa rappresenti TOKOS Multi Family Office, Coppola ha aggiunto: “TOKOS Multi Family Office è una boutique di consulenza finanziaria indipendente dal sistema bancario e regolarmente iscritta al proprio Albo di vigilanza. La nostra missione è quella di gestire con rigore e trasparenza i patrimoni di famiglie e aziende, con l’obiettivo di proteggerli, valorizzarli e trasmetterli nel tempo alle generazioni future. Siamo attualmente presenti a Torino, Vicenza e Roma.”