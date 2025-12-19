Se le aziende si alleano

In un’epoca di grandi trasformazioni è sempre più fondamentale per le imprese fare sistema. Dal 2021 in Italia c’è una Piattaforma e Alleanza che riunisce industria, finanza, associazioni e istituzioni con lo scopo di supportare le filiere. Si chiama Open-es: ecco come funziona

In quest’epoca segnata dalla volatilità dei mercati e dalle grandi trasformazioni ecologica e digitale, nessuna azienda si salva da sola. Nessuna è in grado di sostenere la portata del cambiamento in corso, se non adotta un approccio sistemico e non opera in un ecosistema collaborativo. Solo unendo le forze tra diversi attori è possibile raggiungere obiettivi globali come l’equilibrio tra tutela ambientale, progresso sociale e crescita economica.

È da questa riflessione che, ormai quattro anni fa, nel 2021, nasce Open-es, un’Alleanza di sistema, aperta e senza scopo di lucro, con l’obiettivo di accompagnare le aziende nella doppia transizione digitale e sostenibile.

L’Alleanza riunisce il mondo industriale, finanziario, associativo e istituzionale per supportare lo sviluppo e la competitività delle filiere: un impegno collettivo che valorizza il dialogo e la collaborazione tra imprese, istituzioni e operatori, creando le condizioni per affrontare sfide comuni e generare opportunità che, singolarmente, sarebbero difficili da cogliere.

Sul piano operativo, gli obiettivi dell’Alleanza si concretizzano attraverso la piattaforma digitale di Open-es: non solo uno strumento tecnologico – gratuito e flessibile – ma uno spazio condiviso che permette alle aziende di misurare e migliorare le proprie performance in ambito Governance, Sociale, Ambiente e Digitale; le imprese trovano inoltre nella piattaforma la possibilità di accedere a sessioni pratiche di formazione, alla condivisione e confronto con le migliori esperienze del mercato e a soluzioni innovative che consentono di intraprendere percorsi concreti di crescita e sviluppo. Insieme ad Eni, fondatore dell’iniziativa, tra i partner dell’Alleanza vi sono: CDP, Snam, UniCredit, Accenture, Iveco Group, Tim, Saipem, Open Fiber, Iren, Webuild, BCG, EY, KPMG, Q8, Engineering, SACE, Baker Hughes, Autostrade per l’Italia, Avvale, Amundi, BIP, Rina, Bureau Veritas. Le imprese coinvolte oggi sono oltre 40mila, provenienti da 116 Paesi e 66 settori industriali.

Tecnologia

Tra le principali novità in ambito tecnologico avviate da Open-es nel 2025 troviamo la collaborazione con Microsoft, quella con SAP Ariba e lo sviluppo del tool Open-es ECOgenius in collaborazione con Accenture.

In particolare, lo scorso novembre Open-es ha firmato un memorandum of undestanding con Microsoft Italia. La collaborazione si propone di affiancare le Pmi in un percorso di crescita sui mercati nazionali e internazionali attraverso l’adozione di nuove tecnologie e programmi formativi dedicati: Microsoft metterà a disposizione delle imprese della Community di Open-es le proprie competenze tecnologiche, dalla cyber security all’intelligenza artificiale, e queste verranno valorizzate attraverso la piattaforma Open-es come spazio di condivisione, apprendimento e crescita.

Con questa iniziativa, Open-es è entrata a far parte della Microsoft AI Skills Alliance, un progetto di Microsoft Italia, sviluppato in collaborazione con una serie associazioni e aziende partner, per supportare tutti i professionisti nella transizione verso la nuova AI economy, contribuendo a colmare il divario di competenze digitali e favorendo un’adozione responsabile dell’intelligenza artificiale e una trasformazione positiva del modo di vivere e lavorare.

L’ambito della collaborazione vedrà centrali i temi della governance nella trasformazione digitale, della cybersecurity e l’utilizzo di nuove tecnologie per garantire efficienza, ottimizzazione e innovazione nei processi aziendali e l’adozione di tool tecnologicamente avanzati per i temi di sostenibilità.

Procurement

Ad ottobre Open-es ha avviato una nuova collaborazione strategica con SAP, integrando la piattaforma dell’Alleanza con SAP Ariba Supplier Risk. Questa integrazione crea un collegamento tra i dati di sostenibilità raccolti su Open-es e i sistemi SAP utilizzati dalle funzioni procurement.

SAP Ariba Supplier Risk permette alle funzioni approvvigionanti di svolgere una due diligence più semplice ed efficace grazie a informazioni su oltre 200 tipologie di rischio (ambientali, sociali e di governance) utili per selezionare, qualificare, inserire e monitorare i fornitori lungo tutto il loro ciclo di vita. L’integrazione con Open-es rafforza ulteriormente questo processo: i dati di sostenibilità dei fornitori, raccolti in modo partecipato e aggiornato attraverso la piattaforma, diventano immediatamente disponibili all’interno di SAP. In questo modo, le aziende possono consultare in un unico ambiente sia le informazioni di rischio provenienti da SAP Ariba sia i dati ESG raccolti su Open-es, ottenendo una visione completa e coerente del fornitore.

Il risultato è una soluzione unica e integrata, che unisce le capacità di Vendor Risk Management di SAP con il patrimonio informativo e collaborativo di Open-es, migliorando la qualità delle decisioni di acquisto e promuovendo una gestione delle filiere più responsabile, trasparente e sostenibile.

Misurazioni

Open-es ha inoltre di recente lanciato l’ambiente digitale “Open-es ECOgenius”, una suite di soluzioni, guidate, dal Partner dell’alleanza Accenture, grazie alle quali le imprese possono usufruire di strumenti semplici e intuitivi per rispondere alle sfide di misurazione e di sviluppo consapevole.

Progettata per essere user-friendly, “Open-es ECOgenius” rende accessibili dati e linee guida anche alle organizzazioni che hanno meno familiarità con le tematiche connesse alla sostenibilità.

Nella sua versione di lancio, disponibile direttamente nella piattaforma Open-es, la suite consente di accedere al Carbon Estimator, strumento validato dall’ente di verifica Rina come conforme al GHG Protocol Standard, sistema normativo globale per la contabilità e la rendicontazione delle emissioni di gas a effetto serra, che guida in maniera semplice le aziende nella raccolta dei dati e nella stima delle emissioni, tenendo conto delle specificità dei diversi settori industriali. Oltre a questo primo strumento, lo spazio digitale si arricchirà progressivamente di nuovi moduli e soluzioni per l’identificazione, il miglioramento e lo scambio dei dati relativi alle diverse esigenze di sviluppo delle imprese.

Questi sono solo alcuni esempi del valore che le imprese trovano aderendo ad Open-es. Unendo le forze tutti ne traggono vantaggio: i Value Chain Leader offrono soluzioni di qualità ai propri stakeholder lungo la catena del valore, le imprese hanno le idee chiare sul percorso da intraprendere e crescono collaborando e infine le istituzioni guidano l’intero sistema in un’azione coordinata ed efficace in un contesto competitivo di mercato sempre più sfidante.