Sei sempre alla ricerca di nuovi progetti su cui investire? Nella guida che stai per leggere abbiamo deciso di mostrarti alcune delle nuove criptovalute da comprare nel 2022, ovvero token che stanno dettando legge in questo momento nel settore delle criptovalute. Si tratta di iniziative diverse e più distanti dai token che ormai tutti conoscono, come Bitcoin o Ethereum, ma che hanno un grandissimo potenziale di crescita proprio nei prossimi mesi. Nonostante si tratti di progetti con caratteristiche differenti, è importante sottolineare come siano tutti estremamente validi e sicuramente da annoverare tre le migliori criptovalute emergenti. Sei pronto per scoprire le tue nuove opportunità di investimento?

Nuove criptovalute da comprare

Questa è la nostra classifica delle 6 nuove criptovalute da comprare nel 2022:

Lucky Block DeFi Coin Apecoin Mines of Dalarnia Stepn MM Finance

Non resta, adesso, che entrare nel dettaglio di ciascuno di queste monete digitali e di capire perché proprio queste sono le nuove criptovalute da comprare nel 2022.



1. Lucky Block

Tra le nuove realtà più valide su cui investire oggi è impossibile non citare un progetto ambizioso come quello di Lucky Block. L’obiettivo del team guidato dal CEO Scott Ryder è quello di portare una tecnologia come la blockchain nel settore dei giochi in criptovalute (o crypto games).

Infatti, con Lucky Block un numero sempre crescente di utenti sarà in grado di accedere ad una serie di giochi online sicuri e trasparenti.

Questi fattori sono confermati proprio dalla presenza della tecnologia blockchain che garantisce che i risultati siano casuali e trasparenti al 100%. Pertanto, nessun risultato può essere predeterminato in qualche modo e tutti i meccanismi di estrazione sono visibili agli utenti.

Altre caratteristiche uniche riguardano la suddivisione del jackpot del gioco online di Lucky Block. Nel dettaglio il montepremi sarà così suddiviso:

70% al vincitore

10% suddiviso tra i possessori di LBLOCK

10% devoluto in beneficenza

10% per la campagna marketing

Inoltre, chi detiene almeno 500 dollari di token LBLOCK riceverà un biglietto gratuito per ogni estrazione del gioco a premi.

Lucky Block, quindi, ha tutti gli elementi per diventare il progetto crypto protagonista del 2022. Tra l’altro, proprio a metà del mese di maggio avverrà la prima estrazione online del gioco, a cui potranno partecipare tutti coloro i quali sono in possesso di token LBLOCK (che è il token di governance di Lucky Block) o che si muniranno di un ticket al costo di 5 dollari.

Il montepremi ha già raggiunto i 2milioni di dollari ed è prevista una estrazione secondaria per i possessori del progetto NFT connesso a Lucky Block. Di cosa stiamo parlando? Si tratta di Platinum Rollers Club, una collezione di 10mila NFT che fungono da ticket perpetui. Ossia chi li detiene ha un biglietto per la piattaforma di gioco online valido per sempre per tutte le estrazioni giornaliere del gioco NFT. Inoltre, in una estrazione speciale sarà messa in palio anche una Lamborghini Aventador nuova di zecca!

Il token di Lucky Block può essere acquistato dal sito web ufficiale, ed è possibile pagare anche direttamente con carta di credito/debito.

Ciò che fa credere a molti esperti del settore che investire in Lucky Block sia un buon investimento, è il fatto che il token stia viaggiando in una fase ribassista. Infatti, attualmente è quotato circa 0,001 dollari, ma dopo il lancio della piattaforma di gioco online si prevede che possa facilmente superare il massimo storico registrato a fine febbraio, quando fu scambiato a 0,01 dollari. Ciò significa che chi investe oggi potrebbe ottenere un guadagno del 10x in poche settimane.

2. Defi Coin

Tra i progetti in grande spolvero in questo periodo c’è anche Defi Coin, diventato uno dei top gainer su Pancakeswap nell’ultima settimana. Si tratta di un token lanciato nel maggio del 2021 che ha raggiunto quasi un anno dopo un obiettivo chiave: l’attivazione del suo exchange decentralizzato (o DEX) denominato DeFi Swap.

DEFC non è altro che il token nativo (o di governance) di Defi Swap e a 48 ore dal lancio della piattaforma di scambio ha registrato un rialzo di addirittura il 570%, passando da 0,1 a 0,57 dollari (ed è solo l’inizio!).

DeFi coin è una realtà che trova posto e applicazione in tutti e tre i contesti in cui si muove la DeFi (Finanza Decentralizzata). Parliamo di exchange DEX, protocolli di prestito e yield farming. Ecco perché si tratta di un progetto così allettante per il settore della finanza decentralizzata e il suo ritorno rappresenta un’opportunità per tutti coloro che puntano a speculare sull’aumento del valore del token DEFC.

Attualmente, Defi Swap offre inoltre quattro piani di staking con rendimenti che variano dal 30% fino al 75%. Ciò significa che dopo aver investito sul token DEFC è possibile metterlo “a deposito” sulla pool di DeFi Coin, in cambio di interessi.

In questo modo, anche se il prezzo del token dovesse scendere gli interessi dovrebbero coprire la perdita. Ma visto il clamore che gira intorno al progetto, e vedendo quanto il team di sviluppo abbia lavorato per seguire la Roadmap stilata nel 2021, sono in tanti a prevedere un ritorno del token ai suoi massimi, ossia sopra i $4. Per chi investe ora significa un potenziale profitto del 1,000%.

3. Apecoin

Se hai mai investito nelle criptovalute, siamo certi che anche tu ti sei già interessato agli NFT. Infatti, Apecoin è un fenomeno che parte da quel settore e alcuni pezzi della collezione di Bored Ape Yacht Club sono stati acquistati da star famose come Justin Bieber e Stephen Curry.

Apecoin è un token che svolgerà il ruolo di utility token del metaverso BAYC, infatti, ogni investitore che ha acquistato un NFT di quella collezione ha ricevuto gratuitamente dei token APE.

Apecoin ha avuto un ottimo riscontro sul mercato aumentando il suo valore in pochissimo tempo. Da una quotazione iniziale di circa 7 dollari, in poche settimane ha saputo superare quota 26 dollari, soprattutto grazie all’onda dell’entusiasmo generata dalle tante celebrità che si sono lanciate nel progetto.

Da fine aprile vive un trend ribassista e oggi è possibile comprare ogni token a un prezzo intorno ai 10 dollari. Acquistarne qualcuno prima del lancio del metaverso ufficiale delle scimmie annoiate dovrebbe essere un buon investimento.

4. Mines of Dalarnia

Oltre ad essere uno dei nuovi token in circolazione, Mines of Dalarnia nasce come un gioco d’azione in 2D dove un personaggio deve passare di livello raccogliendo reliquie, manufatti e scoprire i segreti di tutta la regione.

Come Lucky BLock, si tratta di un gioco Play to Earn (P2E) ossia della nuova frontiera dell’intrattenimento video ludico. Infatti, i giocatori vengono ricompensati per il tempo passato sulla piattaforma. Ogni elemento del gioco corrisponde a un NFT, che possono essere rivenduti per soldi veri sul mercato secondario.

Attualmente, il token di Mines of Dalarnia e disponibile su diversi exchange di criptovalute e al momento i DAR hanno un valore appena inferiore a 1 dollaro. I nuovi aggiornamenti previsti nel gioco dovrebbero portare il token di Mines of Dalarnia di nuovo a valori superiori a 4 dollari. Significa un profitto del 400% da adesso.

5. Stepn

Il token Stepn è strettamente collegato all’omonima app costruita attorno a un concetto molto semplice, quello del “Move to Earn”. Si tratta del primo progetto che consente di guadagnare token attraverso il semplice movimento.

Gli utenti dell’app devono solo comprare un NFT che corrisponde a un paio di scarpe da ginnastica e attraverso attività come la camminata o il jogging all’aperto, potranno guadagnare i token GST. Si tratta di una valuta virtuale che può essere utilizzata nell’app per migliorare le proprie sneakers, e incrementare le ricompense, oppure convertita in dollari sugli exchange.



L’obiettivo di questo progetto è quello di portare milioni di persone ad adottare uno stile di vita più sano, combattere i cambiamenti climatici e rendere la produzione di criptovalute più sostenibile.

Per iniziare a guadagnare Green Satoshi Token ci vogliono 5 minuti di movimento al giorno, ma nel gioco sono presenti diversi obiettivi settimanali e mensili. Ci sono gare tra 2,5 km e 15 km e i partecipanti alla maratona, oltre a guadagnare token dal movimento, potranno confrontare i loro risultati in una classifica, con ricompense extra per i corridori di alto livello.

Anche chi non è avvezzo allo sport può investire in quest’app. Infatti, i due token di Stepn (GMT e GST) sono disponibili su varie piattaforme exchange e stanno vivendo un trend in crescita destinato a continuare.

6. MM Finance

MM Finance è un progetto relativamente giovane ma già ricco di funzionalità, anche se molti lo ritengono una mera copia di PancakeSwap.

L’attrattiva generata da questo progetto deriva principalmente dalla piattaforma exchange che c’è dietro, ossia Crypto.com. Inoltre, investendo nelle pool di liquidità è possibile ottenere dei ritorni davvero interessanti: si parla di interessi dal 20% fino al 200% annui.

Ovviamente, in questo caso il livello di rischio cresce in maniera esponenziale, perché ci si troverà a navigare acque dove gli squali della finanza cercano di trarre i massimi profitti, e il valore dei token guadagnati come interessi potrebbe scendere inesorabilmente.

Quanto a lungo questo progetto possa essere sostenibile non è dato saperlo ma, se si è disposti a correre il rischio, nel breve termine si potrebbe guadagnare bene. Al suo esordio, ai primi di aprile, il token MMF aveva un valore di 1,50 dollari mentre adesso è scambiato a meno di 0,30 dollari.

Conclusioni

In questa disamina sulle nuove criptovalute da comprare nel 2022 abbiamo fornito le informazioni di base sulle nuove criptovalute su cui vale la pena investire. Sicuramente, Lucky Block e Defi Coin sono i due progetti dal potenziale maggiore del 2022, motivo per cui investire oggi potrebbe garantire dei profitti da 10x nel giro di pochi mesi.

