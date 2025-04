Milano-Parigi ad Alta Velocità

Dopo un’interruzione forzata durata diciannove mesi, il treno Alta Velocità di Trenitalia (Gruppo FS) Frecciarossa torna a varcare le Alpi e a raggiungere Parigi. Lo scorso primo aprile il collegamento ad alta velocità tra Milano e la capitale francese – che alla fine di agosto 2023 era stato sospeso a causa della frana nella valle della Maurienne – ha ripreso a marciare. La prima corsa è partita alle 6.25 dal binario 4 della Stazione centrale meneghina ed è arrivata alle 13.22 alla Gare de Lyon.

Il servizio

Da allora la linea è operativa a pieno ritmo con quattro corse giornaliere: due partenze da Milano, alle 6.25 e alle 15.53; e due da Parigi, alle 7.30 e alle 15.20. Il viaggio, che dura circa 7 ore, conta sei fermate intermedie a Torino, Oulx, Modane, Saint-Jean-de-Maurienne, Chambéry e Lione.

Il costo del biglietto parte da 35 euro: i viaggi possono essere acquistati sui canali di vendita di Trenitalia, nelle biglietterie di tutte le stazioni italiane, così come in quelle di Parigi Gare de Lyon e Lyon Part-Dieu, nonché presso alcuni partner di distribuzione. Sono previsti anche prezzi speciali per chi viaggia in gruppo o con il proprio animale domestico.

Il biglietto può essere cambiato un numero illimitato di volte, gratuitamente (soggetto all’adeguamento alla tariffa corrente), fino a un’ora dopo la partenza. È inoltre cancellabile e rimborsabile fino all’orario di partenza previsto, con una detrazione del 20%.

I Frecciarossa Milano-Parigi offrono ogni giorno 1.840 posti complessivi e quattro livelli di servizio: Executive Comfort Class, per un’esperienza di viaggio esclusiva; Business Comfort Class, per i viaggi di affari o di svago; Standard Comfort Class, per godere del comfort dell’alta velocità a un prezzo contenuto; Sala Meeting, per lavorare in tranquillità (isolata e perfettamente attrezzata, può ospitare fino a cinque viaggiatori).

I livelli di servizio Business e Standard propongono sia l’Area Silenzio che l’Area Allegro: la prima permette ai passeggeri di viaggiare in tranquillità e senza rumori; la seconda è dedicata a coloro che desiderano approfittare del viaggio per parlare liberamente con colleghi, amici o familiari.

Le carrozze dei treni sono dotate di schermi piatti e connessione Wi-Fi gratuita, con una navigazione veloce e stabile. Inoltre, grazie al portale di intrattenimento FrecciaPlay è possibile ordinare un pasto o uno spuntino servito al posto e accedere a quotidiani, riviste, libri, giochi e musica, per oltre 400 ore di intrattenimento. Nell’area bar i viaggiatori troveranno un menù composto da prodotti di alta qualità.

Per il Gruppo FS, l’Europa non è solo un mercato: rappresenta un’opportunità strategica fondamentale che guarda a un futuro di mobilità sempre più integrata, intermodale e sostenibile. Il Piano Strategico 2025-2029 , presentato a dicembre scorso dall’amministratore delegato di FS, Stefano Antonio Donnarumma, ha tra i vari obiettivi anche quello di valorizzare il business internazionale, per il quale si stima un incremento del volume dei passeggeri del 40%. Il mezzo per raggiungere i target è la società International, una realtà che può già contare su 12mila dipendenti e 3 miliardi di euro di fatturato.

«Il Frecciarossa Milano-Parigi segna una ripartenza importante per Trenitalia e per il Gruppo Ferrovie dello Stato», spiega Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia. «Un collegamento che va oltre i confini italiani e che rappresenta un’opportunità per i passeggeri di poter pianificare il proprio viaggio in treno verso la Francia non solo da Milano e Torino, ma anche dalle altre località italiane servite da Trenitalia».

Oltralpe

Lo scorso dicembre l’Ong Transport and Environment (T&E) ha indicato Trenitalia come migliore compagnia ferroviaria d’Europa in base a criteri come prezzo, affidabilità ed esperienza dei passeggeri.

La società del Gruppo FS opera nel settore dalla mobilità in Francia con la controllata Trenitalia France. Sono oltre 3 milioni i passeggeri trasportati dai Frecciarossa d’Oltralpe da dicembre 2021 ad oggi: un sevizio accolto da alti tassi di soddisfazione dei passeggeri (98%), con il 97% pronto a ripetere l’esperienza e a raccomandare Trenitalia ai propri conoscenti.

A partire dal prossimo 15 giugno, alla linea Milano-Parigi si aggiungerà il collegamento in Frecciarossa tra Parigi e Marsiglia, con quattro corse giornaliere. Il viaggio, della durata di 3 ore e 20 minuti, collegherà la capitale francese, con partenza da Parigi-Gare-de-Lyon, alla stazione Saint-Charles di Marsiglia. Le fermate intermedie sono Lione Saint-Exupéry, Avignone, Aix-en-Provence e Marsiglia Saint-Charles.