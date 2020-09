Milan: è Pier Donato Vercellone il nuovo Chief Communication Officer

La notizia era nell’aria da tempo, ma ora c’è l’ufficialità: il Milan cambia il vertice della propria comunicazione, con Pier Donato Vercellone che subentra a Fabio Guadagnini nel ruolo di Chief Communication Officer. Vercellone è reduce da sette anni di esperienza presso la direzione della comunicazione e CSR di Sisal Group. In precedenza è stato per sei anni responsabile della comunicazione di Nike (prima in Italia e poi in tutta Europa), presidente della Ferpi per un mandato, Vice President marketing communication a Telecom Italia dal 2000 al 2007, nonché direttore del settore comunicazione e grandi eventi del Comune di Milano, quando la sindaca era Letizia Moratti.

La notizia fa seguito a un altro annuncio importante per la comunicazione sportiva milanese (e non solo): il gruppo anglosassone WPP si è aggiudicato l’incarico della cura del logo e delle attività di comunicazione per le Olimpiadi Invernali di Milano-Cortina 2026. L’incarico, della durata di un anno, è stato assegnato dopo una gara che ha coinvolto anche Omnicom, Publicis, Barabino & Partners, Armando Testa e Interpublic. Si tratta di un ulteriore successo per WPP, che nel corso del 2020 si era già aggiudicato incarchi da parte di Whirlpool Emea e quello di Zespri in 56 Paesi. In Italia, WPP è guidata da Simona Maggini (Country Manager) e Massimo Beduschi (Presidente).

