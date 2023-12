Legge di bilancio, scoppia il caso Superbonus. Proposta una proroga, il ministero dell’Economia smentisce

Scoppia il caso Superbonus. Il ministero dell’Economia e delle finanze ha smentito almeno parzialmente I relatori della legge di bllancio, Guido Quintino Liris (Fratelli d’Italia ) e Dario Damiani (Forza Italia), che stamattina hanno parlato di un intervento per prorogare il Superbonus.

In una nota, il ministero “esclude (e smentisce) qualsiasi ipotesi di proroga del Superbonus circolata in queste ore e pubblicata da alcuni organi di stampa”, come già fatto in passato.

Nonostante la posizione del dicastero guidato da Giancarlo Giorgetti, una parte della maggioranza continua a non rassegnarsi alla fine della misura, che consentiva ai contribuenti di finanziare i lavori di ristrutturazione per rendere gli edifici ecocompatibili tramite una detrazione fino al 110% del costo.

L’obiettivo è quello di scongiurare il blocco dei cantieri per i molti condomini che non sarebbero in grado di pagare il costo aggiuntivo dovuto alla riduzione del beneficio al 70 percento a partire dal 1° gennaio.

Per questo, è allo studio un emendamento “non in termini di proroga ma di Sal (stato di avanzamento lavori) straordinaria”. Lo ha specificato il relatore della manovra Guido Quintino Liris, dopo che nelle scorse ore si è parlato di una proroga ad aprile per i condomini che al 31 dicembre di quest’anno saranno in grado di certificare un avanzamento dei lavori pari ad almeno il 60%.