“Intesa Sanpaolo vede consolidarsi un ruolo unico tra le grandi banche europee, essendo in grado di assicurare un ROE del 20%, con uno dei più elevati shareholder returns in combinazione con la promozione di un programma dalla vasta portata volto alla riduzione delle ineguaglianze” ha dichiarato Carlo Messina, CEO di Intesa Sanpaolo.

Richiamando l’utile netto di €5,2 miliardi realizzato nel primo semestre 2025, “il miglior semestre di sempre” con Ricavi, Commissioni e Attività assicurativa che hanno raggiunto livelli record, Messina ha quindi indicato di attendersi per il 2025 un “utile netto di ben oltre i €9 miliardi, grazie al forte potenziale di crescita organica della Banca”.

Intesa Sanpaolo vanta “una delle remunerazioni per gli azionisti più elevate nel panorama bancario europeo” ha ricordato il CEO, spiegando che nel 2025 la Banca restituirà “almeno €8,2 miliardi agli azionisti”. E il 35% dei dividendi cash – pari a €3,7 miliardi maturati nel semestre – “è destinato a famiglie italiane e Fondazioni azioniste”.

“La solidità dei risultati, la sostenibilità della crescita, la robustezza patrimoniale e il basso profilo di rischio” permettono a Intesa Sanpaolo “di svolgere un ruolo unico a supporto dell’economia reale e sociale” ha sottolineato Messina: nei primi 6 mesi dell’anno sono €29,2 i miliardi erogati a famiglie e imprese in Italia – con una crescita del 44% – e €41,7 miliardi quelli erogati a livello di Gruppo.

“I clienti sono al centro delle nostre strategie e prospettive di sviluppo” ha affermato Messina, ricordando che “La loro fiducia nella solidità della Banca, insieme al rapporto con i nostri professionisti del credito e della consulenza, è un motore fondamentale della nostra crescita”.

Con l’occasione, Messina ha anche espresso il proprio ringraziamento alle Persone che lavorano nel Gruppo quale “elemento determinante per generare risultati solidi e sostenibili”.