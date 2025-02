Intesa Sanpaolo ha superato gli 80 miliardi di euro di valore di Borsa

Carlo Messina, Ceo di Intesa Sanpaolo, è intervenuto alla XXIII Giornata della Fondazione Compagnia di San Paolo dal titolo “Persone e Comunità al centro. Equità, innovazione e sviluppo nel Nord Ovest, in un orizzonte nazionale e internazionale”, in cui è stato presentato il prossimo Piano Strategico dell’Ente filantropico torinese.

Nel corso del suo intervento, Messina ha sottolineato la profonda sintonia di intenti che lega l’operato della Banca a quello delle sue Fondazioni azioniste, che ne facilita la capacità di creazione di valore. Successivamente ha evidenziato come proprio in quei frangenti Intesa Sanpaolo abbia raggiunto il suo record di valore in Borsa, 80 miliardi di euro: un momento simbolico di condivisione di un successo raggiunto grazie alle 100.000 persone che lavorano nella Banca ma soprattutto grazie ad azionisti stabili che garantiscono serenità al management e con i quali c’è piena condivisione di valori e di tensione a obiettivi comuni.

Intesa Sanpaolo, generando un flusso di reddito significativo, oggi tra i più elevati d’Europa, è in grado di garantire dividendi estremamente elevati ed è quello che faremo nel corso dei prossimi anni perché abbiamo creato un modello di business sostenibile che – ha detto Messina nel corso del suo discorso – ci consente di garantire certezza alle risorse che i nostri azionisti possono spendere. Avere azionisti che guardano al medio-lungo termine è un punto di forza e consente, pur essendo un soggetto estremamente apprezzato dagli investitori internazionali, di avere in questo Paese la nostra base, la nostra forza.