Economia

Intesa Sanpaolo e Visa annunciano la nuova carta di credito XME credit icon

di Redazione TPI

Intesa Sanpaolo e Visa annunciano la nuova carta di credito XME Credit Icon emessa dalla Banca su circuito Visa, che racchiude numerosi vantaggi e servizi esclusivi per i titolari, fruibili attraverso my Visa (https://my.visaitalia.com/it), il portale riservato alla clientela retail con esigenze evolute. L’iniziativa si colloca nell’ambito della rinnovata partnership pluriennale, che punta ad accelerare la transizione tecnologica e a favorire lo sviluppo dei pagamenti digitali.

Grazie alla piattaforma web, i clienti possono accedere a una serie di opportunità pensate per migliorare l’esperienza dei viaggi, fra cui l’iscrizione al circuito Priority Pass, che include un accesso gratuito all’anno in più di 1.300 lounge aeroportuali nel mondo, e il servizio Smart Delay, che consente accessi gratuiti e illimitati a oltre 1.100 lounge aeroportuali in caso di ritardo del volo, garantendo così un’attesa tranquilla e confortevole. Attraverso il portale i clienti potranno inoltre scoprire esperienze straordinarie, beneficiare di offerte speciali e sconti su una vasta gamma di prodotti e servizi e usufruire di un programma di cashback dedicato.

Claudia Vassena, Responsabile Sales & Marketing Digital Retail di Intesa Sanpaolo: “Con i servizi offerti attraverso la nuova carta di credito, sviluppati grazie alla collaborazione con Visa, vogliamo consolidare la nostra vicinanza ai clienti, sempre più attenti alla qualità del proprio tempo, offrendo esperienze e soluzioni su misura. Proseguiremo nel percorso di crescita dei pagamenti digitali, affinché siano sempre più accessibili e inclusivi, rendendoli un gesto semplice e sicuro”.

“Siamo entusiasti di collaborare con Intesa Sanpaolo per il lancio della nuova carta di credito XME Credit Icon, grazie alla quale i titolari possono accedere alle esperienze della piattaforma my Visa ” ha dichiarato Stefano M. Stoppani, Country Manager Visa Italia. “Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso il futuro nel settore dei pagamenti, offrendo ai consumatori una soluzione in cui innovazione e servizi premium vanno di pari passo”.

