Ultimo aggiornamento ore 17:42
Economia
Economia

Innovazione, Proprietà Intellettuale e Made in Italy: Italia ed Europa nella sfida globale della competitività

di Redazione TPI

Mercoledì 29 ottobre, presso la Sala Atti Parlamentari della Biblioteca del Senato della Repubblica “Giovanni Spadolini”, si è svolta la conferenza “Innovazione, Proprietà Intellettuale e Made in Italy: Italia ed Europa nella sfida globale della competitività”, promossa su iniziativa del Senatore Antonio Trevisi (Commissione Finanze) e da Sisvel, società leader nella valorizzazione dell’innovazione attraverso la gestione e la tutela dei brevetti.

L’incontro ha rappresentato un importante momento di confronto tra istituzioni, imprese, università e centri di ricerca, con l’obiettivo di individuare strategie concrete per rilanciare la competitività di Italia ed Europa nel contesto globale dell’innovazione.

Nel corso dei lavori, è stato sottolineato come i dati internazionali – tra cui il Global Innovation Strengthening Index 2025 (IFI Claims) – confermino lo spostamento del baricentro dell’innovazione verso l’Asia. L’area Shenzhen–Hong Kong–Guangzhou domina oggi le classifiche globali, superando Tokyo–Yokohama e la Silicon Valley, grazie a un ecosistema favorevole all’investimento in ricerca e alla rapida applicazione industriale delle innovazioni.

L’Europa, e in particolare l’Italia, affrontano invece sfide significative: contenuti investimenti in R&S, un numero limitato di brevetti e una scarsa valorizzazione del patrimonio creativo e industriale.

Il convegno si è articolato in tre assi tematici:

  • I regolatori – il ruolo delle istituzioni e dei policy-maker nelle politiche industriali e nella tutela della proprietà intellettuale;
  • Gli innovatori – esperti e ricercatori a confronto sulle nuove frontiere tecnologiche;
  • Le industrie – prospettive dei settori produttivi, dal Made in Italy al farmaceutico, dalle telecomunicazioni all’aerospaziale.

Hanno preso parte alla discussione rappresentanti del Governo, delle istituzioni nazionali e internazionali (AGCM, TUB, WIPO), in una prima sessione moderata da Gabriella Muscolo, of Counsel di Rucellai&Raffaelli, della ricerca (Netval, Fondazione IIT) e dell’industria (Ericsson, Pirelli, Iveco, EDRA tra gli altri), in due soccessive sessioni, condividendo esperienze e proposte per rafforzare il sistema dell’innovazione italiano, puntando sulla collaborazione pubblico-privato, sulla formazione delle competenze e sulla valorizzazione della proprietà intellettuale come leva strategica di crescita e competitività.

Mattia Fogliacco, Presidente di Sisvel, ha dichiarato: “Il divario che separa l’Europa, e in particolare l’Italia, dai grandi poli dell’innovazione è una chiamata all’azione. Serve una strategia di lungo periodo, una cultura più matura della proprietà intellettuale e un maggiore sostegno alla ricerca, al trasferimento tecnologico e alla concessione di licenze. Dobbiamo soprattutto comprendere che l’innovazione, adeguatamente protetta e valorizzata, può generare significativi ritorni economici che possono accelerare il progresso tecnologico e favorire lo sviluppo sociale. È questo meccanismo che ha reso competitivi i grandi hub globali, ed è su questo modello che anche l’Italia deve puntare per costruire un futuro sostenibile nell’economia della conoscenza”.

