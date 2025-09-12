Il noleggio a lungo termine conquista il mercato: cosa rivelano i dati del 2025

Nel panorama della mobilità, si sta verificando una rivoluzione: il noleggio a lungo termine sta ridefinendo le scelte di mobilità di imprese, professionisti e privati.

I dati del secondo semestre del 2025 confermano infatti un trend che non può più essere ignorato.

Una rivoluzione silenziosa: +10,4% di immatricolazioni nel Q2 e quota di mercato al 34,7%

Secondo l’ultimo report, nel secondo trimestre del 2025 il noleggio a lungo termine ha registrato un incremento del 10,4% delle immatricolazioni rispetto al 2024, raggiungendo una quota di mercato pari al 34,7%. Un dato che non sorprende chi ha osservato da vicino l’evoluzione del settore.

Il noleggio a lungo termine si sta rivelando la risposta più efficace alle esigenze sia delle aziende che dei cittadini.

Auto No Problem, leader nel settore con una vocazione consulenziale rivolta a imprese e partite IVA, sta intraprendendo questa evoluzione con offerte sempre più tecnologiche e personalizzabili specie nel segmento delle flotte aziendali.

Il risultato? Una fidelizzazione crescente da parte dei clienti e un’espansione costante.

Oltre 1,4 milioni di veicoli a noleggio: come cambia la mobilità delle imprese italiane?

Il modello di mobilità aziendale sta cambiando radicalmente, con oltre 1,4 milioni di veicoli a noleggio circolanti. Un record che segna un cambiamento nella gestione delle flotte aziendali.

Le imprese scelgono il Noleggio a Lungo Termine non solo per il risparmio economico, ma anche per ottimizzare processi e alleggerire le risorse interne come i fleet manager.

Pacchetti all inclusive

Servizi digitali e piattaforme online per la gestione della flotta

Assistenza continua per manutenzione, sinistri, multe e scadenze.

Un esempio concreto è rappresentato dalla piattaforma “My Mobility”, sviluppata da Auto No Problem e pensata per semplificare la gestione delle flotte aziendali, la quale consente ai Fleet Manager di avere tutte le vetture sotto controllo, in tempo reale.

Ma chi guida oggi il mercato? Aziende, Partite IVA o Privati? Ad oggi, secondo gli ultimi dati ANIASA, il cuore pulsante del noleggio a lungo termine non sono più le grandi aziende ma le PMI, i professionisti e con grande sorpresa…i privati.

Boom elettrificati: oltre il 30% delle nuove e-car è a noleggio

Un altro dato interessante riguarda l’elettrificazione. Oltre il 30% delle immatricolazioni delle auto elettriche e plug-in hybrid è avvenuto tramite il noleggio. Un’ulteriore conferma del ruolo strategico del Noleggio a Lungo Termine, che si conferma come no degli strumenti più efficaci per accompagnare la transizione ecologica del Paese.

I vantaggi sono tangibili:

Nessun rischio di svalutazione

Possibilità di avere un veicolo nuovo e aggiornato ogni 2/5 anni

Accesso a modelli di ultima generazione

Possibilità di includere colonnine e wallbox nei contratti.

Auto No Problem ha integrato nella propria offerta una vasta gamma di veicoli elettrici, offrendo alle aziende anche progetti di fleet decarbonization con formule di Welfare Aziendale, come la piattaforma “My Garage” per i dipendenti.

ANIASA al governo: “Serve una fiscalità più moderna”

Nonostante i numeri in crescita, il settore del noleggio a lungo termine si scontra con una fiscalità non allineata agli obiettivi di decarbonizzazione e digitalizzazione.

ANIASA è intervenuta, rivolgendo al governo delle richieste ben precise:

Maggiore detraibilità e deducibilità dell’IVA e dei costi;

Una maggiore stabilizzazione degli incentivi per i veicoli elettrici e ibridi

Semplificazione normativa sul fringe benefit e sul trattamento fiscale delle auto aziendali.

Il noleggio a lungo termine non è più una nicchia per pochi ma un mercato che nel 2025 diventa protagonista della mobilità.

Lo confermano i numeri: +10,4% di immatricolazioni, 1,4 milioni di veicoli su strada, una quota di mercato al 34,7% e un boom di elettrificati. Il noleggio a lungo termine non è più solo una formula contrattuale ma un vero e proprio ecosistema di mobilità evoluta.