Il cibo come bene comune: l’agricoltura dentro l’orizzonte dell’economia civile

C’è un momento, nella storia dei sistemi produttivi, in cui i numeri smettono di bastare. È il momento in cui le statistiche continuano a descrivere crescita, volumi, scambi, ma il corpo vivo del sistema comincia a mostrare segni di affaticamento profondo. L’agricoltura e l’agroalimentare oggi si trovano esattamente in questo passaggio. Non siamo di fronte a una crisi passeggera, né a una semplice fase di aggiustamento quanto piuttosto ad una frattura tra ciò che il sistema chiede al mondo agricolo e ciò che, in cambio, è disposto a riconoscergli.

Gli agricoltori sono chiamati a produrre cibo in quantità, a prezzi contenuti, garantendo standard sempre più elevati di qualità, sicurezza e sostenibilità. Sono chiamati a custodire il paesaggio, a mitigare gli effetti del cambiamento climatico, a mantenere vivi i territori interni e rurali. Eppure, nel racconto economico dominante, restano spesso l’ultima voce della filiera, quella con meno potere contrattuale e con meno margini di scelta.

Il cambiamento climatico ha reso questa contraddizione ancora più evidente. La terra non risponde più secondo ritmi prevedibili. Le stagioni si accorciano o si sovrappongono, l’acqua manca quando servirebbe e arriva con violenza quando non può essere trattenuta. In questo scenario l’agricoltura continua a essere trattata come se fosse un settore industriale qualunque, chiamato a rispettare contratti, tempi e prezzi stabiliti altrove, mentre il rischio climatico resta quasi interamente sulle spalle di chi coltiva. È una distorsione profonda, perché trasforma l’imprevisto naturale in una colpa economica.

A tutto questo si somma l’aumento strutturale dei costi di produzione causato dai conflitti tra paesi. Energia, fertilizzanti, mangimi, lavoro, trasporti sono voci del bilancio aziendale che crescono, mentre il prezzo riconosciuto ai prodotti agricoli resta spesso immobile o addirittura in calo. Lo vediamo in queste settimane dove il prezzo del latte sullo scaffale della grande distribuzione aumenta mentra il prezzo del latte alla stalla diminuisce. È come se il sistema chiedesse all’agricoltura di fare sempre di più con sempre meno, confidando nella sua resilienza come se fosse una risorsa inesauribile. Ma la resilienza, quando non è sostenuta da un’economia giusta, diventa solo resistenza allo sfinimento.

Il nodo centrale resta la filiera. Negli ultimi decenni abbiamo costruito catene agroalimentari efficienti, rapide, globali, ma sempre più squilibrate. Il valore si concentra a valle, dove si decide il prezzo, la comunicazione, il posizionamento sul mercato. A monte resta il lavoro, il rischio, l’incertezza. Questo squilibrio non è un accidente ma il risultato di un modello che ha separato il cibo dalla terra, il consumo dalla produzione, il prezzo dal valore.

In questo contesto si inseriscono le grandi dinamiche del commercio internazionale. I dazi che tornano a essere strumento di pressione geopolitica, gli accordi di libero scambio che mettono in concorrenza sistemi agricoli profondamente diversi, come nel caso del Mercosur, pongono una domanda che troppo spesso resta sullo sfondo: che idea di agricoltura vogliamo difendere? Non si tratta di chiudersi al mondo, ma di chiedere reciprocità, rispetto delle regole, riconoscimento del valore ambientale e sociale delle produzioni europee. Senza questo, la competizione diventa una corsa al ribasso che l’agricoltura più fragile non può vincere.

Siamo arrivati così a un punto di saturazione. Continuare a spingere sull’aumento delle rese, sulla riduzione dei costi, sulla monocultura significa ignorare un dato semplice nel quale il modello attuale produce cibo, ma consuma agricoltura. Consuma suolo, consuma relazioni, consuma futuro. E quando un sistema consuma il proprio fondamento, prima o poi si trova senza ricambio generazionale e quindi senza appoggio futuro.

È qui che si apre lo spazio per un cambiamento di sguardo, prima ancora che di politiche. Serve un passaggio dall’economia della massimizzazione all’economia della relazione. Un’economia che non misura solo quanto produciamo, ma come lo produciamo e con chi. In questo senso, l’economia civile non è un’utopia gentile, ma una proposta radicalmente concreta. Rimette al centro la persona, la comunità, la responsabilità condivisa, senza rinunciare al mercato, ma sottraendolo alla sua deriva autoreferenziale.Applicata all’agricoltura, questa visione significa ricostruire legami. Tra chi produce e chi consuma, tra città e campagna, tra prezzo e valore. Significa immaginare filiere in cui il cittadino non sia solo un acquirente distratto, ma un soggetto consapevole, capace di partecipare alle scelte produttive. Significa riconoscere che il cibo non è una merce come le altre, perché porta con sé salute, cultura, paesaggio, lavoro.

Le esperienze che vanno in questa direzione, dalle comunità del cibo ai marchi collettivi partecipati, non sono nostalgie del passato, ma anticipazioni di futuro. Sono tentativi, ancora imperfetti, di rimettere l’agricoltura dentro un patto sociale più ampio. Un patto in cui il valore viene condiviso lungo la filiera e in cui la sostenibilità non è un costo da scaricare su qualcuno, ma un investimento comune.

In questa prospettiva, il legame tra salute dell’ambiente, salute delle persone e salute dell’economia agricola diventa evidente. Non può esistere un’agricoltura economicamente sana in un ambiente degradato, né un’alimentazione davvero sana in un sistema che impoverisce chi produce. È una visione integrata, che oggi qualcuno chiama One Health, ma che in realtà recupera un sapere antico che ci ricorda che tutto è connesso.

Rimettere l’agricoltura al centro significa allora riconoscerle un ruolo che va oltre la produzione di materia prima. Significa considerarla infrastruttura sociale, economica e culturale. Non come settore da assistere, ma come alleato strategico per affrontare le grandi sfide del nostro tempo. Il futuro dell’agroalimentare non si giocherà solo sull’innovazione tecnologica, ma sulla capacità di immaginare un’economia che non divori ciò che pretende di valorizzare. E forse, proprio da questa crisi profonda, può nascere l’occasione per ricominciare a coltivare non solo la terra, ma anche il senso delle nostre scelte collettive.