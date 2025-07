Gruppo FS: nasce la nuova società FS Energy

Nasce FS Energy, la nuova società del Gruppo FS con l’obiettivo di rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico e accelerare la decarbonizzazione del Paese favorendo la transizione energetica.

FS Energy, con il Presidente Massimiliano Garri e l’Amministratore Delegato Antonino Giunta, guiderà lo sviluppo delle attività energetiche per tutte le società del Gruppo FS attraverso l’implementazione di impianti fotovoltaici per incrementare la produzione e ottimizzare l’autoconsumo. La NewCo permetterà di gestire in modo più efficiente l’energia residua esposta al mercato mediante un sistema evoluto di gestione del rischio commodity.

“La nascita di FS Energy rappresenta un passo strategico e concreto per contribuire alla decarbonizzazione del Paese e favorire lo sviluppo di un sistema energetico sostenibile”, afferma l’Amministratore Delegato e Direttore Generale del Gruppo FS, Stefano Antonio Donnarumma. “La nuova società rappresenta una delle chiavi di sviluppo del Piano strategico 2025-2029. Si tratta di un’operazione di rilevanza strategica che unisce il settore energetico e ferroviario permettendo di contribuire concretamente nell’economia dell’intero sistema Paese, con un risparmio in termini di costi e un’ottimizzazione in termini di efficientamento delle risorse. Il Gruppo FS, leader della mobilità, intende guidare da protagonista la transizione energetica”.

Obiettivo del Gruppo FS, primo consumatore di energia elettrica del Paese con circa il 2% della domanda nazionale, è la decarbonizzazione dei consumi energetici attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l’installazione di 1,1 GW (circa 1,5 TWh in caso di fotovoltaico) di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi del Gruppo FS, e di circa 2 GW (3 TWh in caso di fotovoltaico) entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi.

Il tema energia è parte degli obiettivi del Piano Strategico 2025-2029 che prevede 100 miliardi di euro di investimenti per innovare i trasporti e migliorare l’esperienza di viaggio, con l’obiettivo di costruire un sistema di mobilità integrato, sostenibile, connesso all’Europa e al futuro.

Con interventi mirati a ottimizzare e ridurre i consumi energetici di tutto il Gruppo, FS Energy eseguirà le diagnosi energetiche e si occuperà della pianificazione ed esecuzione di interventi di efficientamento energetico su stazioni e infrastrutture. Introdurrà, inoltre, tecnologie avanzate per ridurre i consumi, abbattere le emissioni di CO₂ e potenziare la sostenibilità complessiva del sistema ferroviario.

Le principali leve per la realizzazione del nuovo piano di sviluppo di produzione da fonti rinnovabili sono la realizzazione di impianti in proprio, l’acquisizione di impianti fotovoltaici di terzi, la stipula di Power Purchase Agreement (PPA) e la realizzazione degli impianti in co-development.

GARA POWER PURCHASE AGREEMENT (PPA):

Grazie all’importante contributo delle principali Società del Gruppo, è stata recentemente aggiudicata la prima gara pubblica in Italia per la fornitura di lungo termine di energia elettrica da fonti rinnovabili per usi non strettamente connessi alla trazione dei treni. La gara, dal valore di 204,2 milioni di euro, prevede l’acquisto a prezzo fisso di 275GWh l’anno suddivisi in cinque lotti:

• Lotto 1 profilo solare fotovoltaico 45 GWh per 10 anni, aggiudicatario Enel Energia

• Lotto 2 profilo eolico 45 GWh per 10 anni, aggiudicatario Edison Energia

• Lotto 3 profilo eolico 55 GWh per 10 anni, aggiudicatario ERG Power Generation

• Lotto 4 profilo baseload 60 GWh per 5 anni, aggiudicatario ERG Power Generation

• Lotto 5 profilo baseload 70 GWh per 5 anni, aggiudicatario ERG Power Generation

GARA DI CO-DEVELOPMENT:

Lo sviluppo di impianti fotovoltaici attraverso il co-sviluppo rappresenta uno dei principali strumenti per raggiungere 1,1 GW di capacità rinnovabile entro il 2029. È attualmente in corso la gara del valore di 46 milioni di euro per selezionare operatori energetici qualificati, con l’obiettivo di sviluppare impianti funzionali alla realizzazione di circa 200-300 MW di potenza installata. Nel dettaglio la gara prevede lo sviluppo di 18 impianti fotovoltaici connessi ad altrettante sottostazioni, 10 dei quali con potenza tra i 6 e i 12 MW e 8 con potenza compresa tra 25 e 90 MW.