Ges e Fraunhofer ISE annunciano una partnership per lo sviluppo della batteria a idrogeno di Ges

Green Energy Storage (Ges), impegnata nello sviluppo della propria batteria a idrogeno per lo stoccaggio di energia elettrica di lunga durata, e Fraunhofer ISE, centro di ricerca tedesco senza scopo di lucro, eccellenza mondiale nelle attività di trasferimento tecnologico e industrializzazione, annunciano oggi una collaborazione di rilevanza strategica per la roadmap tecnologica di Ges: Fraunhofer ISE collaborerà nell’ottimizzazione di membrane evolute, componenti chiave del sistema di storage sviluppato da Ges.

Il perfezionamento di questa componente, già performante nella configurazione attuale, contribuirà ad aumentare le prestazioni della batteria e ridurne allo stesso tempo il costo industriale, accelerando, così, il percorso verso la commercializzazione su larga scala. Il prodotto, ormai prossima la presentazione ufficiale del prototipo (gennaio 2026), garantirà uno stoccaggio economico di energia elettrica per lunghe durate e dimensioni scalabili dai pochi kilowatt alle decine di Megawatt. In abbinamento agli impianti di produzione da fonti rinnovabili sarà un asset fondamentale per garantire efficienza e resilienza della rete elettrica nel contesto di transizione ecologica. La batteria si basa su chimiche green e con una filiera produttiva europea consolidata, una tecnologia nata e sviluppata in Italia che ha coinvolto eccellenze internazionali.

Il progetto si inserisce nel quadro dell’IPCEI in virtù del quale Ges ha beneficiato di un contributo pubblico gestito dal Mimit di ca. 62mln di euro. L’IPCEI, a guida tedesca, è un’iniziativa fondamentale per rafforzare la competitività europea nel settore strategico dell’accumulo di energia elettrica. La collaborazione tra le due realtà, resa possibile dall’IPCEI, rappresenta un esempio concreto di come la cooperazione tra eccellenze industriali e scientifiche — una italiana e una tedesca — possa rafforzare la filiera europea dell’energy storage, contribuendo alla sicurezza energetica e alla transizione ecologica dell’Unione.

«Questa partnership con Fraunhofer rappresenta una tappa fondamentale nell’avvicinamento al mercato» ha dichiarato l’ing. Salvatore Pinto, fondatore e presidente di Ges. «Grazie al supporto e alle competenze di Fraunhofer potremo accelerare l’industrializzazione della nostra tecnologia, avviando già la fase post- prototipale e puntando al go-to-market».

«Siamo entusiasti di collaborare con GES sulle batterie all’idrogeno e siamo certi che la nostra competenza nella ricerca sulla produzione di gruppi di elettrodi a membrana darà un contributo significativo”, ha affermato Linda Ney, responsabile del gruppo di produzione di celle a combustibile presso Fraunhofer ISE.

La partnership suggella l’incontro tra due eccellenze: Ges, simbolo di una nuova generazione di tecnologie verdi per lo storage di lunga durata, e Fraunhofer ISE, polo di competenze e infrastrutture capace di trasformare innovazione scientifica in prodotti industriali competitivi su scala globale.