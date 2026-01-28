Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:33
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

FS Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-Milano

Immagine di copertina
di Redazione TPI

FS Logistix, società del Gruppo FS leader del trasporto merci ferroviario in Europa, aumenta la frequenza dei collegamenti intermodali tra Duisburg e Milano operati dalla controllata tedesca TX Logistik. Dall’inizio del 2026, le due sedi operative sono collegate da dieci round trip settimanali, con due collegamenti giornalieri per ciascuna direzione. In precedenza, le corse A/R settimanali erano sei.

Sulla tratta tra la regione della Ruhr e la Lombardia vengono trasportati merci e beni di consumo di ogni tipo. Ogni treno può trasportare 1.600 tonnellate distribuite su 34 unità di carico in entrambe le direzioni. Non sono previste restrizioni al trasbordo dalla strada alla ferrovia; è possibile caricare qualsiasi tipo di merce, dai semirimorchi ai container da 30 e 45 piedi, fino ai container cisterna da 20 e 25 piedi. Grazie al sistema di movimentazione NIK (Neutral Intermodal Key, ex Nikrasa) sviluppato da TX Logistik, in soli due minuti è possibile caricare su rotaia in modo rapido e semplice anche qualsiasi tipo di semirimorchio non movimentabile.

Tuttavia, il trasbordo delle merci nella seconda città più grande d’Italia non verrà più gestito da Milano Segrate, ma dal Terminal di Milano Smistamento, Smistamento (MIST e Messina). Questo cambiamento offrirà a TX Logistik maggiori capacità di smistamento per processi scorrevoli e più spazio operativo nel terminal ferroviario. Ciò consentirà inoltre una lavorazione più rapida e una maggiore flessibilità con un miglioramento delle prestazioni complessive a vantaggio dei clienti intermodali dell’azienda.

A Duisburg, lo “Ziel Terminal”, di cui TX Logistik detiene una partecipazione, rimane l’hub per i collegamenti con l’Italia. Si trova nella zona portuale di Duisburg a Hohenbudberg e dispone di sette binari di trasbordo, ciascuno lungo 720 metri, due binari di smistamento e due potenti gru a ponte per il trasbordo tra strada e ferrovia.

Secondo TX Logistik, l’aumento della capacità risponde a una domanda sempre più sostenuta di trasporto merci tra Germania e Italia. Fornendo capacità aggiuntiva, l’obiettivo è quello di offrire a spedizionieri e trasportatori una flessibilità e una sicurezza di pianificazione ancora maggiori per il trasporto delle loro merci su rotaia.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Economia / L’oro supera il record storico dei 5.000 dollari l’oncia
Economia / Intelligenza Artificiale, la classifica dei lavori che più rischiano di scomparire
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Ti potrebbe interessare
Economia / L’oro supera il record storico dei 5.000 dollari l’oncia
Economia / Intelligenza Artificiale, la classifica dei lavori che più rischiano di scomparire
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Economia / Stellantis investe in Algeria e chiama le aziende di Torino: “Venite con noi”
Economia / “Tassateci di più”: la lettera di 400 super ricchi ai leader mondiali
Economia / Il mondo al contrario? Eccolo: i 12 top miliardari sono più ricchi di 4 miliardi di persone
Economia / Il pegno mobiliare non possessorio: l’analisi di Andrea Centofanti
Economia / Disastro Stellantis: la produzione in Italia crolla ai livelli del 1957
Economia / Intesa Sanpaolo punta sul Middle East: IMI CIB consolida il ruolo di partner strategico nella regione del Golfo
Economia / Perché alcuni e-commerce crescono anche senza aumentare il budget advertising
Ricerca