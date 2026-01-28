FS Logistix consolida il corridoio intermodale Duisburg-Milano

FS Logistix, società del Gruppo FS leader del trasporto merci ferroviario in Europa, aumenta la frequenza dei collegamenti intermodali tra Duisburg e Milano operati dalla controllata tedesca TX Logistik. Dall’inizio del 2026, le due sedi operative sono collegate da dieci round trip settimanali, con due collegamenti giornalieri per ciascuna direzione. In precedenza, le corse A/R settimanali erano sei.

Sulla tratta tra la regione della Ruhr e la Lombardia vengono trasportati merci e beni di consumo di ogni tipo. Ogni treno può trasportare 1.600 tonnellate distribuite su 34 unità di carico in entrambe le direzioni. Non sono previste restrizioni al trasbordo dalla strada alla ferrovia; è possibile caricare qualsiasi tipo di merce, dai semirimorchi ai container da 30 e 45 piedi, fino ai container cisterna da 20 e 25 piedi. Grazie al sistema di movimentazione NIK (Neutral Intermodal Key, ex Nikrasa) sviluppato da TX Logistik, in soli due minuti è possibile caricare su rotaia in modo rapido e semplice anche qualsiasi tipo di semirimorchio non movimentabile.

Tuttavia, il trasbordo delle merci nella seconda città più grande d’Italia non verrà più gestito da Milano Segrate, ma dal Terminal di Milano Smistamento, Smistamento (MIST e Messina). Questo cambiamento offrirà a TX Logistik maggiori capacità di smistamento per processi scorrevoli e più spazio operativo nel terminal ferroviario. Ciò consentirà inoltre una lavorazione più rapida e una maggiore flessibilità con un miglioramento delle prestazioni complessive a vantaggio dei clienti intermodali dell’azienda.

A Duisburg, lo “Ziel Terminal”, di cui TX Logistik detiene una partecipazione, rimane l’hub per i collegamenti con l’Italia. Si trova nella zona portuale di Duisburg a Hohenbudberg e dispone di sette binari di trasbordo, ciascuno lungo 720 metri, due binari di smistamento e due potenti gru a ponte per il trasbordo tra strada e ferrovia.

Secondo TX Logistik, l’aumento della capacità risponde a una domanda sempre più sostenuta di trasporto merci tra Germania e Italia. Fornendo capacità aggiuntiva, l’obiettivo è quello di offrire a spedizionieri e trasportatori una flessibilità e una sicurezza di pianificazione ancora maggiori per il trasporto delle loro merci su rotaia.