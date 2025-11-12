FS Energy e Edison Energia: avviata la fornitura decennale di energia rinnovabile

Edison Energia, società del Gruppo Edison attiva nella vendita di energia elettrica e gas naturale, ha avviato la fornitura complessiva di 450 GWh di energia 100% rinnovabile destinata a FS Energy nell’ambito del Corporate Power Purchase Agreement (PPA) off-site decennale firmato con Ferrovie dello Stato Italiane attraverso RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Il contratto pluriennale permetterà di ridurre significativamente le emissioni di CO2 del sistema ferroviario: il risparmio stimato sino a fine contratto sarà di oltre 180 mila tonnellate.

La fornitura è iniziata il primo ottobre 2025 e prevede la vendita di 45 GWh all’anno per un periodo di 10 anni a prezzo fisso. Tutta l’energia elettrica sarà prodotta da impianti eolici italiani, situati in Sicilia e in Abruzzo, e sarà destinata all’infrastruttura ferroviaria gestita da RFI, con una capacità installata totale di circa 35 MW.

Antonello Giunta, amministratore delegato di FS Energy, ha affermato: “Il Gruppo FS ha intrapreso un cammino per rendere l’approvvigionamento energetico più sostenibile ed economico. L’avvio della fornitura energetica con Edison fa parte di un percorso che contribuirà alla decarbonizzazione dei consumi attraverso la produzione da fonti rinnovabili e l’installazione di oltre 1 GW di capacità rinnovabile entro il 2029, pari al 19% di tutti i consumi del Gruppo FS, e di circa 2 GW entro il 2034, ovvero il 40% dei consumi”.

Massimo Quaglini, amministratore delegato di Edison Energia, ha dichiarato: “L’accordo di fornitura di energia verde siglato con FS Energy sottolinea il nostro impegno nel supportare i clienti nel loro percorso di decarbonizzazione. Ai nostri clienti industriali e retail offriamo sia energia prodotta da fonti rinnovabili sia la nostra vasta esperienza come operatore di riferimento a livello nazionale. Puntiamo su qualità del servizio, flessibilità e contratti su misura. Il nostro obiettivo è essere un partner affidabile, facendo leva sugli asset del nostro Gruppo per accompagnare i clienti verso un consumo sostenibile con un impatto ambientale ridotto”.

L’aggiudicazione di questo PPA fa seguito al contratto di fornitura di 100 GWh di energia elettrica firmato a giugno dello scorso anno tra le due aziende, a copertura del fabbisogno energetico di uffici, locali tecnologici, stazioni e altri impianti fissi in tutta Italia.

Edison Energia è leader di mercato nelle forniture di energia elettrica e gas naturale alle imprese manifatturiere, energivore e non, e a quelle del terziario. Per supportare la transizione energetica, la società mette a disposizione forniture pluriennali e accompagna le industrie nel processo di decarbonizzazione attraverso contratti di lungo termine da impianti da fonti rinnovabili. Grazie a questo accordo con FS Energy, la società consolida la propria posizione nel mercato dei PPA, strumenti fondamentali per la transizione green e la messa in sicurezza dei prezzi dell’energia in un contesto particolarmente volatile.

FS Energy è la società del Gruppo FS con l’obiettivo di rendere l’approvvigionamento energetico del sistema ferroviario più sostenibile ed economico, con un risparmio in termini di costi e un’ottimizzazione in termini di efficientamento delle risorse. FS Energy ha il compito di guidare lo sviluppo delle attività energetiche per tutte le società del Gruppo FS attraverso l’implementazione di impianti fotovoltaici per incrementare la produzione e ottimizzare l’autoconsumo, contribuendo concretamente nell’economia dell’intero sistema Paese. La Società di FS permetterà di gestire in modo più efficiente l’energia residua esposta al mercato mediante un sistema evoluto di gestione del rischio commodity.