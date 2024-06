Ferretti, primo varo nel nuovo cantiere di Ravenna

Primo varo nel nuovo cantiere Ferretti Group di Ravenna. Allo scalo di varo debutta con il battesimo del mare Ferretti Yachts Infynito 90 M/Y Love. Si tratta della quarta unità del maxi flybridge, destinata a un armatore sloveno che, insieme alla propria famiglia, ha preso parte alla cerimonia.

Il sito produttivo di Ravenna è stato acquisito da Ferretti Group nel marzo 2023 e già nel dicembre dello stesso anno sono state avviate le prime linee di produzione. Al momento sono 5 le imbarcazioni in lavorazione, dei brand Ferretti Yachts e Wally, alle quali lavorano quotidianamente già 200 addetti. Il cantiere, che occuperà 100.000 mq, sarà pienamente operativo nella prima metà del 2025.

“Come gruppo – sottolinea l’amministratore delegato, Alberto Galassi – siamo cresciuti non soltanto in volume, ma in qualità e persone. Sintetizzando, siamo cresciuti in bellezza. Siamo qui a Ravenna per fare il primo passo di un percorso lungo, ma non in termine di durata per il completamento del cantiere, ma per la vita di questo posto, che sarà lo stabilimento più importante con i suoi 100mila metri quadrati. Il cantiere insiste sull’Adriatico vicino al quartier generale di Forlì, c’è l’accesso al mare, un bacino con una profondità quasi di 15 metri che permette anche navi grandi. Lo sviluppo di Gruppo Ferretti passa inesorabilmente da Ravenna”.

Il ceo rimarca poi che “siamo già operativi, stiamo già producendo. Oltre il 20% del cantiere è in funzione e sarà finito e ultimato in tutte le sue componenti nell’estate prossima, quindi siamo molto contenti. Al momento abbiamo 80 lavoratori diretti e arriviamo a 200 considerate le ditte esterne. Crescerà il numero fino a arrivare a 700, forse anche più. Quindi diventa un sito produttivo molto importante. Questa sarà la casa dei Wally, non solo motore ma anche a vela e anche della gamma Infynito. Sarà una città popolata da centinaia di persone, con al centro la sicurezza e la qualità del lavoro”.