Eni ha scoperto un nuovo maxi-giacimento di gas in Indonesia

Eni ha scoperto un nuovo giacimento di gas nel pozzo esplorativo Konta-1, nel Bacino di Kutei, a una cinquantina di chilometri dalla costa orientale dell’Indonesia. Lo ha annunciato la stessa compagnia energetica nei giorni scorsi, spiegando che il giacimento ha un volume pari a 17 miliardi di metri cubi di gas con un potenziale ulteriore superiore a 28 miliardi di metri cubi.

La scoperta si trova nel blocco di Muara Bakau, dove Eni opera con una partecipazione dell’88,3% con la compagnia privata indonesiana Saka Energi a capo della quota rimanente (11,66%).

Il pozzo Konta-1 è stato perforato fino a una profondità di 4.575 metri incontrando gas in quattro distinti reservoir di sabbia di età miocenica. Un test di produzione del pozzo ha prodotto fino a 900.000 metri cubi di gas al giorno e circa 700 barili al giorno di condensato: sulla base di questi risultati, si stima che il pozzo abbia un potenziale per una portata complessiva multi-reservoir fino a 2,2 milioni di metri cubi di gas al giorno e circa 1.600 barili di condensato giorno.

Il nuovo giacimento si trova vicino a infrastrutture esistenti e adiacente a scoperte già effettuate e, sottolinea Eni in una nota, “rafforza la fiducia nella prosecuzione della campagna esplorativa pianificata”, che prevede la perforazione di altri quattro pozzi nel 2026 nel Bacino del Kutei.

Il blocco di Muara Bakau fa parte dei 19 blocchi – 14 in Indonesia e 5 in Malesia – che saranno gestiti da una newco a controllo paritetico tra Eni e la compagnia statale malesiana Petronas. La nuova società sosterrà lo sviluppo di almeno otto nuovi progetti e la perforazione di 15 pozzi esplorativi, con l’obiettivo di sviluppare circa 3 miliardi di barili equivalenti di petrolio di riserve scoperte e sbloccare un potenziale esplorativo stimato in 10 miliardi di barili equivalenti di petrolio non rischiati.

Eni opera in Indonesia dal 2001 e attualmente dispone di un ampio portafoglio di asset in fase di esplorazione, sviluppo e produzione, con una produzione netta di circa 90.000 barili equivalenti di petrolio al giorno provenienti dai giacimenti Jangkrik e Merakes nel Kalimantan Orientale.