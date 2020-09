Eni, nominati CdA e vertici di Agi: Lucia Calvosa presidente, Giuseppe Macchia ad

Eni, nominati CdA e vertici di Agi

L’Assemblea di Agi S.p.A. ha deliberato che il Consiglio di Amministrazione sia composto da sei membri, che rimarranno in carica per 3 esercizi, e ha nominato Amministratori Lucia Calvosa, Giuseppe Macchia, Cristiana Argentino, Marco Bardazzi, Claudio Granata e Anna Elisa Messa. L’Assemblea ha nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione Lucia Calvosa (Presidente di Eni). Il Consiglio di Amministrazione, che si è riunito in data odierna, ha nominato Amministratore Delegato Giuseppe Macchia.

