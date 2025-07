Bloomberg promuove l’operato di Flavio Cattaneo, da due anni amministratore delegato di Enel. L’agenzia di stampa statunitense – nella sua analisi sull’impatto dei ceo da quando sono in carica alla guida delle principali aziende quotate – ha calcolato che, nel corso del mandato di Cattaneo, Enel abbia registrato un incremento del 35% del proprio valore di mercato, raggiungendo una capitalizzazione di 83,2 miliardi di euro.

In altre parole, chi avesse investito 1.000 euro a maggio 2023, al momento dell’insediamento dell’amministratore delegato, oggi avrebbe in portafoglio un controvalore, al netto anche del reinvestimento dei dividendi lordi, di 1.535,31 euro, con un rendimento quindi pari a oltre il 50% in due anni. Se poi il conteggio viene effettuato a partire dalla data di pubblicazione delle liste per il rinnovo della governance (13 aprile 2023), il valore salirebbe al 60% circa.

Bloomberg sottolinea come – nonostante un contesto di mercati volatili e incertezze geopolitiche – Enel, sotto la guida di Cattaneo, abbia dimostrato una buona capacità di generazione di cassa con una distribuzione dividendi totale di 0,90 euro per azione. Il dividend yield a 12 mesi del 5,7% si posiziona, infatti, su livelli molto attrattivi per gli investitori, sono sempre alla ricerca di rendimenti stabili.

Del resto, il primo a credere nelle potenzialità del piano strategico è stato lo stesso manager milanese, che durante il suo mandato ha acquistato titoli di Enel e della controllata Endesa per un controvalore di circa 40 milioni di euro.

Nella sua analisi, Bloomberg ripercorre anche le buone performance della società dal punto di vista degli indicatori ESG. In particolare, su una scala da 0 a 10 il rating ambientale del gruppo energetico è di 7,13, punteggio che lo colloca davanti al 99% dei competitor. Anche nella classifica sulla sostenibilità sociale, con un punteggio di 5,70, Enel è tra i leader del settore, rimanendo davanti al 96% delle altre aziende energetiche. Infine, sul fronte della governance, il punteggio di 6,98, è ritenuto indice di una qualità dei processi decisionali e una trasparenza gestionale, permettendo all’azienda di essere davanti all’82% dei concorrenti.

Questi risultati sono stati resi possibili grazie alla strategia adottata dall’amministratore delegato, che ha adottato un approccio più pragmatico e selettivo, con focus in particolare sulla creazione di valore per gli azionisti attraverso un piano di investimenti mirati, l’ottimizzazione del portafoglio e l rafforzamento delle attività nei mercati strategici dove Enel è presente.

Bloomberg evidenzia infine come la struttura di governance di Enel rispecchi gli standard internazionali, con una composizione equilibrata del consiglio d’amministrazione, in cui, su nove consiglieri totali, quattro sono donne, con un’età media complessiva di 61 anni.

Per quanto riguarda la remunerazione, a Cattaneo è stato riconosciuto nel 2024 un compenso di 3,6 milioni di euro, di cui 3,3 milioni tra stipendio e bonus, uno stipendio che lo colloca in quindicesima posizione nella speciale classifica dei compensi dei top manager dell’indice Ftse Mib.