Twitter diventa di Elon Musk. Secondo quanto anticipato dal Wall Street Journal, il consiglio di amministrazione della società che cinguetta ha accettato l’offerta del patron di Tesla, che dovrebbe essere di 44 miliardi di dollari. “Spero che anche i miei peggiori critici rimangano su Twitter, perché questo è ciò che significa libertà di parola”, ha twittato Musk prima dell’annuncio dell’accordo. L’ufficializzazione potrebbe arrivare dopo la chiusura dei mercati. Musk mette così le mani su un social molto influente, promettendo di farne la piattaforma della libertà di parola per eccellenza. E intanto il titolo vola a Wall Street.

Il controllo di Twitter da parte di Musk, che si auto-definisce “assolutista della libertà di parola”, tuttavia agita molti osservatori. C’è chi teme che, con il patron di Tesla al comando, Twitter possa diventare una ‘arena di odio’. Altri sono convinti che la sua crociata ‘anti-censura’ non risolverà i problemi che flagellano il social da anni. Musk non ha ancora chiarito nel dettaglio cosa farà. Al di là di voler procedere al delisting della societa’, il patron di Tesla non ha svelato le sue mosse limitandosi a dire che Twitter ha bisogno di essere “trasformata” e che dovrebbe basarsi su un algoritmo open-source.

A quale tipo di leadership intende ispirarsi non è chiaro, anche se negli ultimi tweet sembra lasciar trapelare che il suo modello non sarà Bill Gates. Il fondatore di Microsoft è infatti di recente finito nel mirino di Musk che lo ha preso in giro per aver scommesso contro Tesla dipingendosi allo stesso tempo paladino della lotta al cambiamento climatico.

Si interrogano sull’impatto che Musk avrà sulla società anche i dipendenti di Twitter preoccupati dalla volontà del miliardario-visionario di voler smantellare le politiche di moderazione dei contenuti e, soprattutto, di voler procedere con il delisting della società di fatto sottraendola ai riflettori pubblici e lasciando a Musk mano libera su come procedere.