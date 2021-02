Effetto Draghi sui mercati: crolla lo spread, volano Borsa e banche

All’indomani della convocazione di Mario Draghi al Quirinale da parte del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, lo scenario di un governo istituzionale guidato dall’ex presidente della Bce produce i primi, immediati, effetti sui mercati. Sulla scia dell’imminente incarico “di alto profilo” a Draghi, lo spread tra Btp italiani e Bund tedeschi si assesta ai minimi degli ultimi anni: è infatti in calo a quota 160 punti, dopo essere sceso in precedenza a 105 punti, dai 113 punti della chiusura di ieri. Il rendimento del decennale cala allo 0,582 per cento.

Le Borse europee aprono in rialzo e Milano vola. Piazza Affari, in rialzo del 2,5 per cento, è la migliore piazza finanziaria d’Europa e il Ftse Mib sale del 2,55 per cento con l’evidenza delle banche: in testa Intesa (+6 per cento), Unicredit (+5,9 per cento), Poste Italiane (+4,2 per cento).

Francoforte guadagna lo 0,85 per cento a 13.955 punti, Londra dello 0,72 per cento a 6.610 punti e Parigi dello 0,85 per cento a 5.582 punti. Gli investitori sembrano inoltre fiduciosi su una rapida approvazione del nuovo pacchetto di stimoli Usa.

