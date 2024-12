«La mobilità ferroviaria, il suo sviluppo e la sua crescita può rappresentare un fattore chiave per il raggiungimento degli sfidanti obiettivi del Green Deal europeo in materia di sostenibilità». Lo ha ribadito l’AD del Gruppo FS Stefano Donnarumma intervenuto da remoto al 20° Foro di dialogo Italia-Spagna tenutosi a Barcellona. Nell’ambito del Panel “Accompagnare la transizione: il futuro del Green Deal europeo”, Donnarumma, che è anche Presidente della Regione Europa UIC (Union internationale des chemins de fer) ha posto l’accento sull’importanza del dialogo e della collaborazione tra i vari operatori europei, «per raggiungere insieme gli obiettivi comunitari che prevedono il 55% di riduzione di CO2 al 2030». Un target ambizioso ma che, secondo Donnarumma, può essere raggiunto anche promuovendo «un collegamento ferroviario efficace tra le diverse capitali europee con linee ad alta velocità che permettano di raggiungere importanti risultati anche dal punto di vista ambientale».

«Come Ferrovie dello Stato – ha argomentato nel suo intervento Donnarumma – siamo pienamente impegnati nella realizzazione di opere che cambieranno la mobilità del Paese. Stiamo, infatti, portando l’alta velocità ferroviaria in zone del paese dove è assente (si pensi alla Napoli-Bari o alla Salerno – Reggio Calabria) e lo stiamo facendo anche grazie al PNRR che ci ha assegnato circa 25 miliardi. Il nostro impegno, tuttavia, continuerà anche oltre il 2026 con investimenti di oltre 100 miliardi nei prossimi 5 anni per l’infrastrutturazione del Paese. Questo assieme agli investimenti per la modernizzazione dei treni – ha aggiunto l’AD di FS – rappresenta un sostegno al raggiungimento degli obiettivi europei di ridurre del 90% le emissioni di CO2 dei trasporti entro il 2050». In questo senso, ha rilevato Stefano Donnarumma, gioca un ruolo centrale «anche il focus che abbiamo posto sull’intermodalità dei trasporti e sul dialogo ferro-gomma e porti nel campo del trasporto delle merci».

Donnarumma, nel suo intervento ha poi dato appuntamento al 12 dicembre, data in cui all’Auditorium Parco della Musica di Roma sarà presentato il Piano Strategico del Gruppo FS. «Un’occasione per spiegare il nostro impegno per l’Italia e non solo, vista la presenza internazionale del Gruppo FS che per esempio in Spagna – ha sottolineato Donnarumma – è da due anni presente con il brand Iryo con importanti e soddisfacenti risultati».

Lungo la strada del cambiamento della mobilità, secondo Donnarumma, è inoltre importante fare una riflessione «sulla possibilità di utilizzare anche altre fonti di finanziamento, che non siano solo quelle pubbliche. Una valutazione che deve essere anche internazionale, come accaduto in altri settori come quello delle reti elettriche. Ovviamente – ha precisato l’AD di FS – questo cambiamento deve essere accompagnato da un quadro regolatorio adeguato».