Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 16:56
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

Dario Scannapieco (CDP) confermato all’unanimità Presidente di ELTI

Immagine di copertina

L’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti guiderà anche per i prossimi tre anni l’Associazione degli investitori di lungo termine europei

di Redazione TPI

Continuità e stabilità, visto il gran lavoro svolto finora. ELTI, l’Associazione degli investitori di lungo termine europei, ha rinnovato oggi il suo Consiglio di Amministrazione, confermando all’unanimità Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti (CDP), nel ruolo di Presidente. Al suo secondo mandato, Scannapieco guiderà l’Associazione per il prossimo triennio.

La rielezione di Scannapieco avviene in occasione della tredicesima Assemblea Generale di ELTI, ospitata per quest’edizione annuale ad Amsterdam presso la sede dell’Istituto nazionale di promozione olandese, Invest-NL (l’Istituzione Nazionale di Promozione dei Paesi Bassi appartenente a ELTI).

Nel 2024, il patrimonio complessivo dei membri ELTI ha raggiunto quasi tremila miliardi di euro, con nuovi finanziamenti per oltre 290 miliardi di euro, di cui più del 30% per progetti sostenibili. Guardando al settore dell’abitare sociale, i membri ELTI hanno sostenuto la realizzazione di oltre 800.000 alloggi, impegnando più di 50 miliardi di euro di risorse.

Fondata a Parigi nel 2013, ELTI conta 33 membri provenienti da 19 Stati membri UE, due Paesi candidati (Montenegro e Turchia), nonché due Istituzioni finanziarie internazionali (la Banca di sviluppo del Consiglio d’Europa e la Nordic Investment Bank). Il Gruppo Banca europea per gli investimenti ricopre il ruolo di osservatore permanente.

Gli Istituti nazionali di promozione offrono sostegno finanziario a lungo termine e servizi di advisory in tutta Europa, coinvolgendo investitori privati per attrarre risorse a favore di progetti sostenibili, infrastrutture strategiche, della piccola e media imprenditorialità e dell’innovazione.

Dario Scannapieco, Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, ha dichiarato: “È un grande onore per me essere riconfermato Presidente di ELTI e desidero ringraziare sentitamente tutti i membri dell’Associazione per la fiducia e il sostegno dimostrati lungo questo percorso. In soli dieci anni, il numero dei membri ELTI è raddoppiato e il bilancio complessivo ha raggiunto quasi tremila miliardi di euro. Il ruolo dell’Associazione in ambito europeo ha acquisito sempre maggiore rilevanza e, solo nell’ultimo anno, si registrano nuovi finanziamenti per oltre 290 miliardi, di cui 90 miliardi destinati alla finanza sostenibile. Questi risultati testimoniano il lavoro che gli Istituti di promozione nazionale svolgono nel sostenere la competitività e l’autonomia strategica dell’UE. Continueremo a impegnarci per supportare gli obiettivi strategici europei, ampliando e rafforzando la nostra rete e progettando soluzioni finanziarie innovative per affrontare le sfide future. È così con profondo senso responsabilità che guardo a questo nuovo mandato avendo l’ambizione di potenziare ulteriormente il ruolo degli Istituti di promozione nazionale come attori chiave a servizio dell’Unione europea – Together we can do more!”.

Redazione TPI
.
Ti potrebbe interessare
Economia / Intesa Sanpaolo, benefici sociali triplicati grazie ai finanziamenti ai progetti del Terzo Settore
Economia / L’oro più prezioso è sotto i nostri mari
Economia / Cdp, boom per il terzo Yankee Bond da 1,5 miliardi: ordini per quasi 13 volte l’offerta
Ti potrebbe interessare
Economia / Intesa Sanpaolo, benefici sociali triplicati grazie ai finanziamenti ai progetti del Terzo Settore
Economia / L’oro più prezioso è sotto i nostri mari
Economia / Cdp, boom per il terzo Yankee Bond da 1,5 miliardi: ordini per quasi 13 volte l’offerta
Economia / HeySun – Expo della Transizione Energetica: dal 25 al 27 settembre a SiciliaFiera
Economia / Vantaggi e limiti del conto corrente non pignorabile: è davvero la soluzione?
Economia / Gruppo FS, Donnarumma: “Il nostro obiettivo è mettere in sicurezza gli investimenti del Piano Strategico”
Economia / Amplifon: per il “TIME” è tra le migliori aziende al mondo nel 2025
Economia / Intesa Sanpaolo e Visa annunciano la nuova carta di credito XME credit icon
Economia / Il noleggio a lungo termine conquista il mercato: cosa rivelano i dati del 2025
Economia / Dall’Italia all’Europa: l’espansione di Prima Assicurazioni nei mercati UK e Spagna
Ricerca