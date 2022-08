Da zero al successo su Twitter: la storia di Criptovaluta.it della Alessio Ippolito SRL

Lanciare una rivista digitale sulle criptovalute e in poco tempo renderla un punto di riferimento nel settore è senza dubbio una sfida estremamente complessa. È quanto realizzato dalla Alessio Ippolito S.r.l. con Criptovaluta.it, progetto editoriale in ambito crypto in grado di affermarsi rapidamente con una delle voci più autorevoli online su Bitcoin e criptovalute.

L’ennesima conferma è arriva con l’ottenimento dello status di account verificato su Twitter, un riconoscimento prestigioso che ha permesso a Criptovaluta.it di entrare in una élite ristretta a livello mondiale. Oggi l’account Twitter del sito di informazione criptovalutaria è ufficialmente dotato della spunta blu, il badge che garantisce l’autenticità del profilo agli oltre trecento milioni di utenti della piattaforma social.

Questo importante risultato è stato conseguito attraverso l’attenzione dedicata dall’editore, e da tutto il suo staff di professionisti, nella qualità del servizio reso agli utenti, rivolgendosi in modo competente e professionale agli appassionati di criptovalute e agli addetti ai lavori.

Oggi Criptovaluta.it è il portale più autorevole nel settore crypto in Italia, con una presenza consolidata sul web e i social tramite account ufficiali su piattaforme come Instagram, Meta e YouTube.

Lo sviluppo del progetto editoriale Criptovaluta.it fino alla spunta blu su Twitter

Dopo l’acquisto del dominio premium Criptovaluta.it, l’editore Alessio Ippolito S.r.l. si è lanciato in una nuova entusiasmante sfida rivolta ad offrire un’informazione corretta, chiara e semplice sul mondo criptovalutario. In passato questo settore era coperto soprattutto da siti stranieri di nicchia in lingua inglese, con pochissimi portali verticali sulle crypto in italiano, molti dei quali spesso riproponevano appena le informazioni riportate dai portali anglofoni senza un vero lavoro editoriale.

Fin dalla creazione del sito Criptovaluta.it è stato subito un successo di editoria online, infatti nel 2021 ha superato i 2,8 milioni di utenti unici con oltre nove milioni di visite al portale, per una crescita del 2100% rispetto al 2020. Lo sviluppo del progetto ha portato all’inserimento del portale in Google News, la principale fonte di notizie al mondo, oltre all’espansione dei canali comunicativi con la presenza sui social network per gestire in modo efficace i rapporti con i lettori online.

Il 4 agosto 2022 Twitter ha concluso il processo di ispezione e verifica dell’account di Criptovaluta.it, concedendo l’ambita spunta blu che assicura la massima autorevolezza e il ruolo di account di interesse pubblico al profilo. Il badge ha consentito a Criptovaluta.it di essere il primo sito italiano sulle criptovalute ad ottenere questo agognato riconoscimento, offrendo un’ulteriore garanzia di affidabilità e autorevolezza alle migliaia di persone che si informano sulle crypto tramite il portale, gli account social o il canale

YouTube.

Dietro il successo editoriale di Criptovaluta.it c’è una direzione esperiente e competente da parte della Alessio Ippolito Srl, casa editrice proprietaria di un network con oltre 70 siti web attiva dal 2008 nell’ambito digital. Ovviamente non manca il supporto di un team di specialisti, guidati dal famoso divulgatore italiano a tema Bitcoin e criptovalute Gianluca Grossi, capo redattore di Criptovalute.it e la voce più autorevole della rivista digitale.

Criptovaluta.it: informazione di qualità sul mondo delle criptovalute

Criptovaluta.it è la prima testata giornalistica online in Italia incentrata esclusivamente su Bitcoin e criptovalute, un progetto editoriale che ha raggiunto rapidamente una notorietà nazionale e internazionale conquistando i vertici delle ricerche online su Google e gli altri motori di ricerca. Il portale propone una ricca sezione dedicata alle news criptovalutarie, con notizie sempre verificate, aggiornate e attendibili sul mondo crypto per chi vuole rimanere sempre informato sulle ultime novità.

Il sito web mette a disposizione anche approfondimenti dettagliati su tantissimi argomenti legati all’universo crypto, come il mining, i wallet, gli exchange, il metaverso, gli NFT e la DeFi. Sono disponibili anche guide per imparare a investire nelle criptovalute in modo consapevole e informato, con tanti consigli utili per proteggersi dai rischi ed evitare le truffe. Sul canale YouTube di Criptovaluta.it è possibile usufruire di ulteriori approfondimenti, con tanti ospiti autorevoli e la conduzione dell’esperto chief editor Gianluca Grossi.