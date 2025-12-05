Si è appena concluso il Mese dell’Educazione finanziaria. Oggi, tra salari bassi e incertezze sui mercati e a livello geopolitico, il risparmio rappresenta una leva quanto mai cruciale nei bilanci familiari. Quanta consapevolezza c’è negli italiani rispetto alla gestione delle risorse finanziarie?

«Siamo un popolo di risparmiatori, tuttavia il nostro Paese è ampiamente sotto la media Ocse per alfabetizzazione finanziaria e c’è scarsa consapevolezza rispetto all’importanza di fare una pianificazione di medio-lungo termine sui propri risparmi. Intesa Sanpaolo, prima banca italiana e tra le prime anche in Europa, gestisce oltre 1.400 miliardi di euro di attività finanziarie della clientela, promuovendo la cultura del risparmio e la competenza finanziaria con iniziative e programmi specifici».

Cosa fa, dunque, Intesa Sanpaolo per promuovere la consapevolezza finanziaria?

«Abbiamo creato Finanza Insieme, la piattaforma formativa online gratuita accessibile a tutti, clienti o non clienti di Intesa Sanpaolo, in cui attraverso una serie di contenuti semplici aiutiamo le persone a migliorare la propria cultura finanziaria. Forniamo dei contenuti facilmente fruibili affinché le persone possano orientarsi a gestire le risorse nella quotidianità, dai conti correnti ai mutui, agli investimenti, ai finanziamenti fino alla tutela assicurativa. Il tutto con un linguaggio semplice e un approccio basato su video, brevi quiz e approfondimenti senza finalità commerciali, per raggiungere un pubblico ampio ed eterogeneo. Infatti, il sito web finanzaisieme.com è utilizzato trasversalmente a livello generazionale, sia da giovani adulti sia da Over 65. Realizziamo incontri nelle filiali in cui affrontiamo temi come l’operatività digitale e la cybersicurezza oltre a seminari online per promuovere l’inclusione finanziaria e permettere alle persone di interagire».

Quali principi guidano le vostre scelte per proteggere e valorizzare il patrimonio delle famiglie?

«Sentiamo forte la responsabilità della fiducia che ci viene data. Il punto focale è la trasformazione del risparmio in fiducia verso il futuro, un tema che il nostro Ceo, Carlo Messina, ha ricordato poche settimane fa ricevendo il premio come “European Banker of the Year”. Nel nostro modello di servizio, infatti, identifichiamo insieme al cliente quali sono i suoi bisogni, in base allo stile di vita e agli obiettivi che nel tempo possono cambiare, per questi motivi è centrale la consulenza basata su una conoscenza approfondita. Non c’è una scelta che sia adatta per sempre, ma ad ogni fase della vita possono corrispondere nuove esigenze. Il ruolo del gestore Intesa Sanpaolo è fondamentale per accompagnare il cliente nel tempo e capire come eventualmente modificare il suo portafoglio adattandolo così alle nuove necessità».

Lo scorso 25 novembre si è celebrata la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Spesso la violenza di genere è anche violenza economica. Quanto è importante la gestione del proprio patrimonio per favorire l’autonomia personale, in particolare per le donne?

«È fondamentale e Intesa Sanpaolo la sostiene con convinzione attraverso iniziative mirate per alimentare la cultura del risparmio. Tra le più le recenti, la sezione Donne e Denaro integrata nella piattaforma Finanza Insieme. Ancora oggi oltre il 40% delle donne italiane non ha un conto corrente proprio. Essere titolare di un conto significa essere nelle condizioni di poter fare delle scelte. Per questo è molto importante che le donne possano gestire i propri risparmi: il cosiddetto financial wellbeing deve diventare parte della gestione quotidiana di ciascuna. Tra le priorità anche il tema della previdenza integrativa, in quanto le donne hanno un’aspettativa di vita media più lunga degli uomini, quindi hanno bisogno di una pianificazione ancora più attenta. L’autonomia finanziaria è un passo imprescindibile per la conquista della parità di genere non solo oggi, ma anche in futuro».

A fronte di una società che invecchia, quali strumenti avete messo in campo per pianificare gli aspetti finanziari in ottica di longevità?

«Abbiamo costruito un percorso per supportare le persone a trascorrere una longevità positiva e attiva. Si tratta di un programma di servizi completo e mirato, Soluzione Domani, frutto della collaborazione con la Divisione Insurance del Gruppo, che include la protezione della salute, forme di assistenza tempestive in caso di emergenze per malattie o infortunio, la gestione del patrimonio e delle disponibilità economiche a conclusione della fase lavorativa, i finanziamenti per nuovi progetti per sé e per i propri cari fino a prevedere modalità di passaggio generazionale del patrimonio verso di loro. Non mancano poi i servizi dedicati al benessere, al tempo libero e alle attività sociali. Ma il tema della longevità riguarda anche i più giovani: già oggi bisogna prepararsi a una vita che, in media, durerà più a lungo. Intesa Sanpaolo dedica un impegno particolare all’esigenza previdenziale con un approccio proattivo e attento ai “nativi digitali”. Dai canali digitali della banca è possibile, sottoscrivere un piano previdenziale oppure anche solo informarsi e verificare con una simulazione a quanto ammonta il proprio gap previdenziale, in modo da poter poi decidere. I gestori sono sempre disponibili per supportare le riflessioni nell’ottica di permettere di decidere consapevolmente in merito a soluzioni integrative e complementari. C’è una grande necessità di informarsi su questa materia e lo vediamo ogni volta che organizziamo degli incontri a cui partecipano numerose persone, l’ultimo dei quali online e aperto a tutti dal titolo: “Più anni, più vita: la finanza della longevità”».

Con l’incertezza che caratterizza i mercati, quali strumenti e quale tipo di consulenza offrite per aiutare i clienti a prendere decisioni d’investimento consapevoli e sostenibili?

«Dal punto di vista di Intesa Sanpaolo, che è il primo gestore italiano per masse amministrate, la risposta alla volatilità è la diversificazione, accompagnata da un ingresso graduale nei mercati. A ciascun cliente bisogna fornire una risposta coerente ai suoi bisogni. Ci sono clienti che hanno esigenze più evolute di consulenza: a questi è dedicato, Valore Insieme, servizio di consulenza integrata, offerto alla clientela Retail ed Exclusive della Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, che permette al nostro gestore di fornire consulenza relativamente agli asset mobiliari e immobiliari, sulle coperture assicurative per trasferire il rischio e possibili alternative per gestire il passaggio generazionale. Per i clienti che sono all’inizio di un percorso di risparmio e di investimento abbiamo uno strumento molto efficace, Robo-Advisor, sviluppato in collaborazione con Blackrock, che permette il bilanciamento ottimale nella diversificazione del portafoglio anche per somme contenute. Accanto a questi due strumenti, la nostra più grande forza è la capacità dei gestori Intesa Sanpaolo di essere al fianco dei clienti e di creare con loro relazioni di fiducia. I nostri clienti sono con noi mediamente da oltre vent’anni: significa che rispettiamo e manteniamo la fiducia che ci accordano nel tempo».