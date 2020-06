È on air la nuova campagna istituzionale di CRAI, gruppo storico della distribuzione moderna attivo in Italia da quasi cinquant’anni. Lo spot, formato da tre diversi soggetti da 30 secondi, racconta l’impegno che Crai si prende ogni giorno, preparandosi tutte le mattine per l’appuntamento più importante, cioè quello con i clienti. La nuova campagna istituzionale trasmette – attraverso l’attenzione per i propri clienti – il valore della prossimità, da sempre nel DNA di Crai che, oggi più che mai, diventa ancora più centrale per il territorio.

Vi siamo vicini, siamo al vostro servizio ogni giorno per tutto il giorno, ci prepariamo con cura per l’appuntamento più importante, a cui adempiamo con impegno, costanza e passione: messaggi forti che si traducono in un racconto con protagonisti i famosi personaggi animati di Crai, creati con la tecnologia 3D. I tre soggetti dello spot sono accomunati da un fil rouge: un viaggio tra le migliori tradizioni e città italiane in cui le persone di Crai si preparano con gioia allo speciale appuntamento che hanno ogni giorno con i propri clienti.

Con uno stile unico ed inimitabile, testimoniato dal camioncino Crai e dallo stile dei suoi personaggi, si parte dall’uomo che prepara il caffè con una tipica caffettiera napoletana posta sul Vesuvio, che diventa qui un forno rovente, passando per Torino dove viene mostrato il rito italiano del caffè mattutino e la Mole Antonelliana si trasforma in una zuccheriera.

E ancora, con l’acqua della Fontana di Trevi una donna si lava il viso per svegliarsi e affrontare al meglio una giornata al servizio delle persone; così come la terra della piazza di Siena diventa il make-up perfetto per illuminare il volto, l’innevato Monte Cervino, invece, una morbida schiuma da barba e i bergamotti calabresi un fresco profumo da spruzzare come tocco finale prima di presentarsi all’appuntamento con il lavoro e, prima di tutto, con le persone. Alla fine, due mani spazzano via le nuvole nel cielo, aprendo la visuale sull’alba di una città che si sta ancora risvegliando, mentre i personaggi e il furgoncino Crai sono già pronti ad accoglierla.

“La prossimità è un valore radicato nella nostra storia. Sentiamo l’esigenza di diffonderlo e ricordarne l’importanza, che diventa centrale in questo momento storico – afferma Mario La Viola, Direttore Marketing, Format, Rete e Sviluppo del Gruppo CRAI Secom – Vogliamo inoltre trasmettere l’impegno che, da Nord a Sud, mettiamo quotidianamente al servizio dei nostri clienti; un appuntamento che non abbiamo mai saltato e per cui ci prepariamo con cura e attenzione, ogni giorno. I personaggi sono vestiti con la divisa di Crai, ma, grazie ad un gioco creativo, vestono anche il territorio stesso: un inno all’Italia che, noi di Crai, ce la sentiamo addosso. Infine, tradizione e innovazione si uniscono in un binomio che arricchisce: il primo rappresentato dal valore della prossimità, che dialoga con il secondo, quello dell’innovazione tecnologica adottata per l’animazione dei personaggi Crai”.

La campagna è stata ideata dall’agenzia Mosquito, partner di lunga data del gruppo CRAI: “La campagna prosegue il percorso strategico e creativo che abbiamo intrapreso già da qualche anno, e che punta a valorizzare i plus della marca: relazione, prossimità e italianità. Crai non è solo geograficamente presente in ogni angolo d’Italia ma è anche parte attiva di una relazione che punta a valorizzare il territorio e il rispetto delle culture locali. Da qui, l’idea dell’interazione dei personaggi Crai con le località italiane più suggestive, in un gioco che coinvolge lo spettatore e che lo rende partecipe dal primo all’ultimo fotogramma”, commenta Vincenzo Vigo, direttore creativo e fondatore di Mosquito.

La campagna è andata in onda per la prima volta domenica 21 giugno alle 21.00 in contemporanea su tutte le reti Mediaset e proseguirà anche sulle reti Rai fino al 4 luglio, con una ripresa verso fine luglio. In occasione del lancio dello spot, realizzato in animazione 3D da H7-25 Studio, Crai ha inoltre scelto ShopFully, tech company italiana leader nel Drive-to-Store che connette 30 milioni di consumatori con 250 mila negozi intorno a loro, come partner esclusivo per veicolare la campagna digital sull’app DoveConviene. L’adv si riflette inoltre in un soggetto radio, veicolato nei punti vendita Crai. La pianificazione è a cura di Media Village.

