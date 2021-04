Nell’anno del Covid sono aumentati i miliardari nel mondo: ecco la classifica

L’emergenza Covid-19 ha senza dubbio accresciuto le difficoltà economiche di moltissime persone, in diversi Paesi del mondo. Nonostante questo, nell’anno della pandemia il numero dei miliardari non solo non è diminuito, ma è addirittura aumentato (e di molto), confermando la tendenza all‘aumento della disuguaglianza economica.

A sottolinearlo è la 35esima classifica annuale degli uomini più ricchi del mondo, stilata da Forbes. Il numero dei miliardari, secondo la rivista, è di 2.755, 660 in più rispetto a un anno fa. Nel complesso, la somma dei loro patrimoni è di 13.100 miliardi di dollari: 8mila miliardi in più del totale del 2020. Un altro record riguarda i nomi nuovi in lista: complessivamente sono 493 new entry, vale a dire un nuovo miliardario ogni 17 ore. Tra questi, 210 vengono dalla Cina o da Hong Kong, 98 dagli Usa. Crescono anche le donne miliardarie: sono 328 rispetto alle 241 dello scorso anno. Tra queste, c’è anche la nuova entrata Kim Kardashian.

Al primo posto della classifica mondiale, per il quarto anno consecutivo, c’è Jeff Bezos, fondatore e presidente di Amazon, il gruppo di e-commerce. Al secondo posto c’è Elon Musk, il Ceo di Tesla, seguito da Bernard Arnault, il magnate francese del lusso. A completare la top five ci sono Bill Gates, fondatore di Microsoft, e Mark Zuckerberg, padre di Facebook.

Tra gli italiani, il primo Leonardo Del Vecchio, fondatore e presidente del gruppo EssilorLuxottica, che si posiziona al 62esimo posto della classifica. Qui è possibile leggere l’elenco completo.

