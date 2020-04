Banca Sella ha sospeso il canone POS per il mese di aprile, facendo seguito all’analoga decisione relativa al mese di marzo. La decisione è stata presa per aiutare le imprese, messe in difficoltà dallo stop dovuto al Coronavirus. I canoni sospesi verranno fatturati a partire da giugno.

Inoltre, per fronteggiare la carenza di liquidità dovuta all’emergenza sanitaria, è stata predisposta l’offerta di un mutuo chirografario a breve termine, fino a un massimo di 18 mesi, per sostenere i costi correnti e in particolare per pagare gli stipendi.

In una fase nella quale operare online è diventato necessario anche per piccole attività, Banca Sella propone Vidra, un servizio gratuito di e-commerce che permette di creare un sito in pochi e semplici passi, nonché di gestire la vendita e la spedizione dei prodotti. Il servizio è pensato anche per chi si interfaccia per la prima volta con la vendita online e consente di accettare i pagamenti con carta o PayPal.

E’ facoltà dell’imprenditore scegliere se consegnare direttamente gli acquisti o se effettuare spedizioni mediante i corrieri già contattati da Vidra. I primi tre mesi del servizio sono gratuiti e Banca Sella si impegna a promuove l’attività in questione tramite tutti i suoi canali digitali.

In quanto ai privati, fino al 30 aprile l’istituto offre finanziamenti a tassi vantaggiosi per l’acquisto di pc, tablet e notebook, così da aiutare chi si è dovuto adattare a studiare o lavorare da casa, senza averlo programmato.

