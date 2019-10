Concorsi pubblici news 2019 oggi: nuovo concorso per 100 istruttori amministrativi

Concorsi pubblici 2019: 100 posti disponibili per istruttore amministrativo a Torino

La città di Torino ha indetto un nuovo bando di concorso per la selezione di cento istruttori amministrativi di categoria C da inserire nel personale del Comune. Il termine ultimo per rinviare le domande è il 28 ottobre 2019 alle ore 13 e tutti i dettagli per inviare la domanda si possono trovare online sul sito del comune a questo link.

L’amministrazione farà entrare in servizio 35 persone nel corso del 2020, il resto inizieranno a lavorare nel 2021. 50 posti sono riservati al personale dipendente della Città di Torino inquadrato nel profilo di assistente amministrativo di categoria B. Per partecipare oltre alla domanda si dovrà consegnare la ricevuta di versamento della tassa di concorso di 10,00 Euro con la causale “Tassa di Concorso n. S.P. 03/19”, sul c/c postale n. 26616102, intestato alla “Tesoreria del Comune di Torino – Tassa Concorso”.

I requisiti di partecipazione sono la cittadinanza italiana, il raggiungimento della maggiore età, un diploma di istruzione secondaria superiore di durata quinquennale e l’assenza di condanne penali. Le prove consisteranno in una preselettiva che sarà effettuata solo nel caso in cui pervengano almeno 100 domande, una prova scritta a cui saranno ammessi 500 candidati e un orale finale seguito dalla valutazione dei titoli per un massimo di 20 punti.

I quesiti della prova preselettiva riguarderanno il livello di cultura generale dei candidati e le capacità di ragionamento logico, verbale, numerico, astratto, spaziale, oltre alla velocità e alla precisione. Saranno valutati inoltre la resistenza allo stress e il problem solving. A partire dal 5 novembre 2019 saranno rese note sul sito del comune le date della prova.

La prova scritta consisterà in un questionario a risposta multipla o in un questionario a risposte aperta sulle seguenti materie: nozioni di ordinamento istituzionale, finanziario e contabile degli Enti Locali, elementi sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione, con particolare riferimento ai diritti e doveri e alle responsabilità dei pubblici dipendenti, elementi di diritto amministrativo, con particolare riferimento agli atti amministrativi ed alla Legge 241/1990, elementi in materia di documentazione amministrativa (D.P.R. 445/2000) e Codice degli Appalti; cenni sui principi normativi in materia di trasparenza, anticorruzione e privacy.

La prova si intenderà superata con il raggiungimento di almeno 36 punti su 60. Il colloquio finale verterà sulle materie della prova scritta.

Concorsi ultime notizie: 39,646 volontari per il servizio civile

Il 10 ottobre scade il bando per partecipare al servizio civile. Il bando è destinato ai ragazzi dai 18 ai 28 anni che possono iscriversi attraverso questo link.

Concorsi pubblici 2019: 1514 assunzioni all’Inail e al Ministero del Lavoro

1514 posti di lavoro all’Inail e al Ministero del Lavoro. Il bando scade l’11 ottobre. Per tutte le informazioni sulla prova puoi leggere l’articolo di seguito.

