La classifica degli italiani più ricchi: Del Vecchio supera Ferrero

Chi è l’uomo più ricco d’Italia? Una risposta a questa domanda arriva dalla classifica di Forbes, la rivista americana di economia che regolarmente stila l’elenco dei Paperoni mondiali. Ora in cima alla lista è testa a testa tra il guru di Amazon Jeff Bezos e il fondatore di Microsoft Bill Gates. Sono loro gli uomini di successo che conservano il più grande patrimonio su scala globale, rispettivamente con una ricchezza personale di 110,3 e 106,4 miliardi di dollari.

Tra i più ricchi d’Italia invece viene segnalato un sorpasso. In base alla graduatoria aggiornata ogni giorno in tempo reale da Forbes, Leonardo Del Vecchio, il patron del gruppo Luxottica, ha compiuto un balzo in avanti superando di slancio il re della Nutella Giovanni Ferrero.

Ferrero nella classifica definitiva del 2018 pubblicata a marzo scorso era al 39esimo posto, al di sopra del 50esimo posto di Del Vecchio. Ma quest’ultimo è stato negli ultimi giorni autore di uno sprint che lo ha portato al 39esimo posto lasciando Ferrero al 46esimo. Tiene il passo, ma a fatica, lo stilista Giorgio Armani, che viene indicato in 139esima posizione.

Del Vecchio, 84 anni, vanta un patrimonio personale di circa 24,2 miliardi di dollari. A Ferrero, 55 anni, erede dell’impero del cioccolato, viene invece attribuito un portafoglio di 21,9 miliardi di dollari.

Va precisato che è ancora presto per dire se nel 2019 il titolo di uomo più ricco d’Italia passerà definitivamente nelle mani di Del Vecchio, perché la classifica definitiva dell’anno in corso verrà pubblicata, come dic onsueto, il prossimo mese di marzo. Ma sembrano esserci i presupposti per il cambio di vertice.

Armani, 85 anni, secondo Forbes è il terzo uomo più ricco d’Italia con un patrimonio personale di 11,2 miliardi di dollari. Seguono, nella classifica degli italiani, al 152esimo posto l’imprenditore Stefano Pessina, 78 anni, con 10,4 miliardi di dollari. Silvio Berlusconi sarebbe il sesto italiano con 7 miliardi di dollari. Più giù in classifica personaggi come il banchiere Ennio Doris, l’imprenditore Giuseppe De Longhi, i Benetton, i Prada, Massimo Moratti e Diego Della Valle.

La classifica degli italiani più ricchi

Leonardo Del Vecchio (11,2 miliardi di dollari) Giovanni Ferrero (21,9) Giorgio Armani (11,2) Stefano Pessina (10,3) Massimiliana Landini Aleotti (8,1) Silvio Berlusconi (7,0) Augusto e Giorgio Perfetti (6,9) Paolo e Gianfelice Mario Rocca (3,7) Piero Ferrari (3,4) Ennio Doris (3,3)

