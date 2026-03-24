Un acceleratore per la filiera della moda: nasce il nuovo programma lanciato da CDP, SIMEST ed ELITE-Gruppo Euronext

Uno dei settori strategici più importanti e apprezzati in tutto il mondo per il nostro Paese è senz’altro quello della moda. Per questo Cassa Depositi e Prestiti, Simest ed ELITE-Gruppo Euronext hanno deciso di lanciare un nuovo programma dedicato ad accompagnare crescita, innovazione e internazionalizzazione delle imprese italiane che operano nel settore della moda.

Alta formazione, consulenza strategica e accesso a strumenti finanziari e ad attività di networking con i principali stakeholder del settore, in Italia e all’estero. Queste le principali caratteristiche al centro dell’iniziativa supportata dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che ha anche istituito un tavolo permanente con l’obiettivo di accogliere le esigenze del comparto e valorizzare ancora di più le filiere nazionali.

L’acceleratore si rivolge alle società del nostro Paese con un modello di business solido, per portare avanti uno sviluppo sostenibile e a lungo termine, capace di affrontare le sfide attuali e future del settore moda, tra cui digitalizzazione, sostenibilità, internazionalizzazione, capitali e innovazione.

L’adesione all’iniziativa consentirà alle imprese di ampliare le proprie competenze, di approfondire la conoscenza di tutti gli strumenti disponibili per finanziare e consolidare i propri piani di sviluppo, di ampliare le relazioni con la comunità industriale e finanziaria del comparto e, infine, di accedere al mercato dei capitali privati e pubblici. In particolare, il programma – di una durata minima di 24 mesi – darà accesso a una serie di servizi e vantaggi dedicati: in primo piano la formazione, con corsi per il top management e workshop tematici in collaborazione con SDA Bocconi per identificare priorità strategiche e sviluppare competenze chiave.

E ancora, soluzioni per la raccolta di capitali attraverso strumenti finanziari di debito ed equity come, per esempio, i Basket Bond o le misure di finanza agevolata, di export credit e di supporto alla quotazione.

Fondamentali, inoltre, le attività di networking, con l’accesso a incontri esclusivi con imprenditori, investitori e partner nazionali ed europei, oltre a eventi e contenuti video per valorizzare il proprio brand e ampliare le opportunità di crescita. Senza dimenticare il costante supporto per affrontare le sfide della transizione digitale attraverso un accompagnamento nello sviluppo di soluzioni specifiche e nell’adozione di nuove tecnologie.

Il programma sarà riservato alle imprese italiane selezionate da CDP, SIMEST ed ELITE-Gruppo Euronext e avrà inizio il prossimo maggio. Le aziende possono candidarsi fino ad aprile 2026. Nella sezione dedicata del sito CDP (Acceleratore “Made in Italy” filiera per la Moda | CDP) sono riportare le informazioni per la candidatura. Per far diventare ancora più grande un settore strategico per il Made in Italy.