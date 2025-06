Carlo Messina, Direttore Generale e Ad di Intesa Sanpaolo, nominato per l’ottavo anno miglior CEO tra le banche europee

Intesa Sanpaolo si conferma ancora una volta prima in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti ESG

Carlo Messina, Direttore Generale e Amministratore Delegato di Intesa Sanpaolo – dopo essere stato riconosciuto come European Banker 2024 dall’associazione di giornalisti economici e finanziari internazionali “The Group20+1” – è stato votato come miglior Amministratore Delegato tra le banche europee nella classifica 2025 stilata dalla società di ricerca specializzata Excel (l’ex Institutional Investor Research). L’AD di Intesa Sanpaolo ha guidato la classifica – che tiene conto dei voti sia degli investitori istituzionali sia degli analisti finanziari – per l’ottava volta da quando è stata introdotta dieci anni fa. Negli altri due anni, Carlo Messina si è classificato secondo. Intesa Sanpaolo si conferma ancora una volta prima in Europa per le relazioni con gli investitori istituzionali e gli analisti finanziari e per gli aspetti ESG, secondo la stessa classifica.

Il Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo si è confermato al primo posto tra quelli delle banche europee per il quarto anno consecutivo, ovvero da quando è stata introdotta la classifica specifica. Luca Bocca, nominato CFO nell’aprile 2024, è risultato il miglior Chief Financial Officer. Marco Delfrate è primo tra i Professionisti delle Relazioni con gli Investitori per l’ottavo anno consecutivo. Il team di Investor Relations, guidato da Marco Delfrate e Andrea Tamagnini, è stato il migliore tra le banche europee per l’ottavo anno consecutivo.

Intesa Sanpaolo ha confermato il primo posto tra le banche europee per gli aspetti ESG (strategia, engagement e disclosure) per il sesto anno consecutivo. I riconoscimenti assegnati da Extel – basati sui risultati di un’ampia indagine condotta tra circa 1.750 investitori istituzionali e analisti finanziari – testimoniano l’apprezzamento continuo della comunità finanziaria internazionale per un’eccellenza italiana con una forte capacità di innovazione e grande attenzione alla sostenibilità e all’impegno sociale, riconoscendo al contempo la qualità dell’Amministratore Delegato e del management team, da tempo ai vertici delle classifiche europee tra investitori e analisti.

Extel è un fornitore indipendente di ricerche, attivo sul mercato da oltre 50 anni, con una solida reputazione tra investitori istituzionali e analisti finanziari.

“È motivo di grande soddisfazione e orgoglio ricevere, ancora una volta, riconoscimenti così importanti, che testimoniano la leadership di Intesa Sanpaolo in Europa. Questo è stato possibile soprattutto grazie a una strategia chiara e vincente, alla nostra solidità e redditività che ci permettono di avere successo in ogni scenario, all’impegno di tutte le nostre persone, alle quali va sempre il mio più sentito ringraziamento, a un team di management preparato e coeso e al team di Investor Relations che da anni gestisce in modo eccellente le relazioni con il mercato. Siamo convinti che trasparenza e comunicazione responsabile siano parte essenziale del dialogo con tutti i nostri stakeholder. Questo è stato e continua a essere motivo di forte apprezzamento da parte degli investitori e degli analisti finanziari, che da molti anni ormai riconoscono la nostra capacità di raggiungere e superare gli impegni presi e una posizione ai vertici mondiali per impatto sociale”, ha dichiarato Carlo Messina, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo.