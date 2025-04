Caraibi in crociera: inaugurata MSC World America

Scoprire nel corso dello stesso viaggio località diverse, rilassarsi e divertirsi grazie ai vari comfort presenti a bordo della nave. Sempre più persone decidono di provare le esperienze uniche che solo una crociera sa offrire. Una delle aziende leader di mercato a livello globale è MSC Crociere.

Ha appena fatto il suo debutto la 23esima nave della flotta, la MSC World America, con la crociera inaugurale al via il 12 aprile. Si tratta di un’evoluzione della World Class, con spazi e concept ripensati appositamente per il mercato statunitense e per tutti gli ospiti europei, grazie alla sua capacità di coniugare perfettamente lo stile europeo con il comfort americano. La nave sarà anche la prima della flotta a presentare sette distretti a bordo che riuniscono una serie di esperienze su misura. Combinando bar, ristoranti, strutture per l’intrattenimento e il tempo libero, ogni area soddisferà le esigenze e i desideri di tutti i viaggiatori.

Il battesimo ufficiale della nuova ammiraglia di MSC Crociere, la terza compagnia di crociere al mondo, è avvenuto il 9 aprile presso il nuovo MSC Cruise Terminal di Port Miami, il più grande terminal crociere del mondo. Nel corso della cerimonia di inaugurazione, che ha avuto come ospiti celebrità da tutto il mondo, si è svolto il tradizionale taglio del nastro e la rottura della bottiglia di champagne sulla prua della nave da parte della madrina, la nota attrice Drew Barrymore, insieme ad Orlando Bloom.

La nave, con 22 ponti e 333,3 metri di lunghezza, ha una capacità di 6.762 passeggeri e 2.138 membri dell’equipaggio, dispone di 2.614 cabine e offre oltre 38.400 metri quadrati di spazio pubblico. MSC World America dispone di 18 bar e lounge e 19 punti di ristoro, tra cui quattro ristoranti principali, due buffet, due locali nell’MSC Yacht Club riservati esclusivamente ai suoi ospiti, oltre a sei ristoranti di specialità separati.

Da sottolineare in particolare due fiori all’occhiello come il ristorante greco Paxos e l’unico ristorante Eataly in mare, con un menù con i principali piatti della gastronomia italiana, e pietanze che si potranno gustare esclusivamente a bordo. E ancora nuove opzioni fast casual gratuite per soddisfare ogni gusto e tentazione.

La nave alternerà itinerari di sette notti nei Caraibi orientali e occidentali con scali a Puerto Plata, Repubblica Dominicana; San Juan, Porto Rico; Costa Maya e Cozumel, Messico; Isla de Roatan, Honduras; e Ocean Cay, la spettacolare isola privata di MSC Crociere alle Bahamas.

A bordo sarà possibile immergersi in continue attività di intrattenimento, 24 ore su 24, con spettacoli teatrali e musica dal vivo, giochi e molto altro. Sulla nuova ammiraglia debutteranno anche due nuovissimi concept di lounge: All-Stars Sports Bar, che offre un’autentica atmosfera da partita con piatti americani e giochi da bar, e The Loft, un locale polivalente per commedie, karaoke e altro ancora. La nave, inoltre, sarà dotata dell’innovativo The Harbour, un nuovissimo luogo all’aperto appositamente progettato per bambini e famiglie per stare insieme, giocare e rilassarsi. È lì che si trova anche Cliffhanger, l’unica giostra a dondolo sul mare. Su MSC World America ci sarà anche la più grande e tecnologica area per bambini Doremiland della flotta MSC Crociere, estesa su quasi mille metri quadrati. Sui ponti più alti a prua della nave è situata l’area dell’MSC Yacht Club, la zona esclusiva dedicata agli ospiti più esigenti che hanno voglia di farsi coccolare h24 dalle cure della concierge e del maggiordomo.

Tra gli spazi che permettono a ogni tipo di viaggiatore di scegliere la propria esperienza di vacanza ideale, ricordiamo anche la World Promenade all’aperto, con negozi, ristoranti e uno degli scivoli asciutti più lunghi in mare, insieme a fantastiche viste sull’oceano. E ancora la World Galleria su tre livelli.

Si conferma poi l’attenzione di MSC verso l’ambiente. L’utilizzo di GNL da parte di MSC World America consente una transizione diretta verso carburanti GNL bio e sintetici rinnovabili. La nave è dotata di connettività elettrica a terra, che consente di spegnere i motori della nave quando è in porto, eliminando le emissioni locali e migliorando la qualità dell’aria.

Ne abbiamo parlato con Leonardo Massa, Vice President di MSC Crociere.

La flotta si amplia con la 23esima nave, la MSC World America. A che tipo di clientela si rivolge e quali sono i suoi punti di forza?

«La nostra nuova ammiraglia è stata costruita a Saint-Nazaire, in Francia, e il prototipo è quello della World Class. La MSC World America propone crociere di sette notti nei Caraibi, alternando quelli Occidentali e Orientali. Per l’azienda questa nave rappresenta un investimento da oltre un milione di euro, e aggiunge circa 6mila ospiti ogni settimana alla nostra offerta. MSC è market leader in Europa e punta ora a crescere sempre più nel mercato nord-americano, come testimonia anche la recente inaugurazione a Miami del terminal crociere di MSC, il più grande ed ecosostenibile al mondo – realizzato in collaborazione con Fincantieri – capace di gestire fino a 36mila passeggeri al giorno».

Anche sulla nuova ammiraglia puntate come da tradizione sulla qualità della proposta food, con la presenza in particolare dell’unico Eataly in mare.

«Da sempre il food è uno degli elementi distintivi delle nostre navi e uno dei punti di forza del Made in Italy in tutto il mondo. La presenza a bordo di Eataly, che si inserisce all’interno di un’offerta gastronomica molto ampia, conferma la nostra strategia di personalizzazione della crociera come un prodotto fortemente italiano».

Nell’itinerario di MSC World America c’è una delle destinazioni più iconiche di MSC: Ocean Cay, la spettacolare riserva marina che la Compagnia ha realizzato alle Bahamas, che si lega a un importante progetto di sostenibilità.

«Questo scoglio a 64 miglia da Miami è stato sfruttato fino al 2000 per l’estrazione della sabbia. Un sito industriale, quindi, fortemente inquinato. Alcuni anni fa abbiamo sottoscritto un accordo con il governo delle Bahamas per prenderlo in gestione: lo abbiamo completamente bonificato, abbiamo piantato oltre 80mila alberi, per riportarlo alla sua originaria bellezza. Grazie a MSC, un luogo devastato dall’uomo adesso è diventato un paradiso naturale, nonché uno dei pochi posti al mondo dove si sta dando di nuovo vita alla barriera corallina. Ocean Cay è uno spettacolo della natura e affascina non solo i turisti di tutto il mondo, ma sta attirando l’attenzione della comunità scientifica globale grazie al Marine Conservation Center, struttura che porterà avanti il Super Coral Programme della Fondazione MSC per il ripristino delle barriere coralline colpite dai cambiamenti climatici».