Bonus elettrodomestici, via alle domande: ecco come funziona

Dalle 7 del mattino di oggi, martedì 18 novembre 2025, chi vive in Italia può richiedere il Bonus elettrodomestici, un contributo economico pensato per incentivare la sostituzione di un elettrodomestico con un modello ad alta efficienza energetica.

Chi può richiederlo: i requisiti

Possono beneficiare del contributo le persone fisiche, maggiorenni, residenti in Italia. Il contributo, sotto forma di voucher, copre fino al 30% del costo di acquisto con un massimale di 100 euro per ciascun nucleo familiare, che sale a 200 euro per i nuclei con Isee inferiore a 25.000 euro annui.

Quali elettrodomestici possono essere acquistati col bonus

Il bonus può essere utilizzato esclusivamente per gli elettrodomestici ad elevata efficienza energetica come indicato all’articolo 3 del decreto interministeriale del 3 settembre scorso: qui l’elenco completo dei prodotti per cui il contributo è valido.

Come fare domanda

Le domande possono essere presentate tramite l’app IO o sul sito web bonuselettrodomestici.it, accedendo con lo SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o la CIE (Carta d’Identità Elettronica). Per presentare la richiesta bisogna dichiarare di essere in possesso di un elettrodomestico obsoleto da sostituire con un nuovo elettrodomestico della stessa categoria commerciale di classe energetica superiore e dichiarare le informazioni relative al valore dell’Isee 2025 in corso di validità.

Bonus elettrodomestici: solo fino a esaurimento risorse

Le richieste saranno gestite in ordine cronologico fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La somma complessiva messa a disposizione dei consumatori – tramite un fondo ad hoc istituito presso il Ministero delle Imprese e del Made in Italy – ammonta a 48,1 milioni di euro. Ciò significa che i contributi economici saranno accordati fino al raggiungimento di quella cifra, dopodiché il bonus andrà considerato esaurito.

Le finalità

Il bonus elettrodomestici è stato istituito dal Governo Meloni con la Legge di Bilancio 2025 allo scopo promuovere il risparmio energetico e il corretto smaltimento dei rifiuti nell’ambito della transizione verso un modello energetico più sostenibile [Qui tutte le informazioni sul Bonus elettrodomestici].