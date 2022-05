Bonus condizionatori: ecco chi può averlo e come si ottiene

Bonus condizionatori 2022: ecco a chi spetta e come ottenerlo

È stato rinnovato anche per il 2022 il bonus condizionatori, ovvero la detrazione fiscale che consente di risparmiare le spese per l’acquisto e l’installazione di un nuovo impianto: ecco come funziona, a chi spetta e come ottenerlo.

Confermato dalla legge di Bilancio 2022, il bonus spetta a tutti coloro che vogliono acquistare un nuovo condizionatore o sostituire il proprio modello con uno meno inquinante.

Per ottenere il bonus non è necessario presentare la dichiarazione Isee: tutti i cittadini, infatti, possono usufruire del bonus indipendentemente dalla propria condizione economica.

La detrazione può essere applicata con uno sconto diretto al momento dell’acquisto del condizionatore o attraverso la dichiarazione dei redditi: in entrambi i casi è necessario presentare la documentazione delle spese sostenute per i lavori di installazione.

L’agevolazione fiscale è riconosciuta solo sugli immobili per uso abitativo e già esistenti, mentre non è prevista per le abitazioni in corso di costruzione.

Le installazioni fai da te, invece, non sono ammesse dal momento che per i climatizzatori deve essere rilasciato l’attestato di conformità e il libretto d’impianto.

Il bonus climatizzatori va dal 50 al 65% e varia a seconda degli interventi che si sceglie di effettuare nel proprio appartamento: in caso di richiesta di Ecobonus, la detrazione è al 65%, al 50 per cento per il bonus mobili e il bonus ristrutturazione, ma è possibile inserire la detrazione fiscale anche nel Superbonus 110%.