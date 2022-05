Arriva il bonus auto e moto: da lunedì incentivi fino a 5mila euro

Dopo i bonus per i climatizzatori, le bollette, le tende e le zanzariere, da lunedì arriva anche quello per veicoli a basse emissioni. Gli incentivi, rivolti ai veicoli elettrici e ibridi, prevedono sconti fino a 5mila euro per i modelli di auto e moto meno inquinanti, a partire dal 16 maggio. Per le auto elettriche che costano fino a 35mila euro più Iva, sarà possibile chiedere un contributo di 3mila euro, a cui potranno essere aggiunti altri 2mila euro tramite la rottamazione di un mezzo di classe inferiore a Euro 5. Per i mezzi ibridi plug-in che costano fino a 45mila euro più Iva, gli acquirenti potranno chiedere un contributo di 2mila euro, a cui si possono aggiungere altri 2mila euro con la rottamazione.

Sono previsti contributi anche per le auto con motori a tradizionali, ma a basse emissioni. In questo caso è possibile ottenere incentivi per 2mila euro, ma solo con la rottamazione. Questo contributo può essere chiesto anche per alcuni tipi di mezzi “mild hybrid” e “full hybrid”.

Nel caso dei ciclomotori elettrici e ibridi, sarà possibile chiedere uno sconto del 30 percento fino a 3mila euro e del 40 percento fino a 4mila euro nel caso venga rottamata una moto di classe Euro 3 o inferiore.

Per i ciclomotori e i motocicli termici lo sconto, sarà possibile ottenere, a fronte di uno sconto del venditore del 5 percento, un contributo pari al 40 percento del prezzo d’acquisto, fino a 2500 euro, con la rottamazione.

Il decreto del governo, pronto a essere pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, destina 650 milioni di euro per il 2022 e ciascuno dei successivi anni, per un totale di quasi due miliardi in tre anni.