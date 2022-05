Bonus di 60 euro per i trasporti pubblici: chi potrà ottenerlo, come e quando

Non solo il bonus da 200 euro. Per mitigare il caro prezzi il Governo sta per metter ein campo un’altra misura a sostegno dei redditi medio-bassi: un contributo da 60 euro per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. La misura troverà spazio nel decreto aiuti da 14 miliardi limato ieri, 6 maggio 2022, dal Consiglio dei Ministri. Ma come funziona? Chi ne potrà beneficiare? Il bonus è un contributo da 60 euro per acquistare l’abbonamento ai mezzi pubblici ed è destinato a studenti e lavoratori con un reddito inferiore ai 35 mila euro. I dettagli sull’erogazione del bonus saranno definiti da un decreto ministeriale ad hoc. Per garantire la copertura della misura sarà istituito un fondo dedicato presso il ministero del Lavoro da 100 milioni di euro. Il bonus potrà essere utilizzato per un solo acquisto e coprirà fino al 100 per cento della spesa sostenuta per l’acquisto di abbonamenti a mezzi pubblici locali, regionali, interregionali e treni. In ogni caso l’importo del contributo non potrà superare i 60 euro. L’erogazione del buono avverrà con modalità informatica e sarà utilizzabile fino al mese di dicembre.