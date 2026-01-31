Bonus 2026: dalle bollette alla casa, tutte le agevolazioni previste

Tutti i Bonus previsti, dalla casa alle bollette, per questo 2026

Il 2026 si apre con un pacchetto di misure che punta a sostenere le famiglie italiane più esposte ai rincari energetici e al costo della vita. Il Bonus Bollette, o Bonus Sociale, viene confermato e ampliato grazie all’innalzamento della soglia ISEE.

Una modifica che permetterà a migliaia di nuclei familiari di accedere agli sconti automatici su luce, gas, acqua e rifiuti. ARERA ha infatti aggiornato i parametri dal 1° gennaio, adeguandoli all’andamento dell’inflazione degli ultimi tre anni.

Dalle bollette alla casa, i Bonus previsti per il 2026

Il Bonus Sociale è uno sconto applicato direttamente in bolletta e destinato alle famiglie con difficoltà economiche o con componenti affetti da gravi condizioni di salute che richiedono apparecchiature elettromedicali. Dal 2021 non è più necessario presentare domande ai fornitori: basta avere un ISEE valido e aggiornato tramite DSU, e il sistema riconosce automaticamente il diritto al beneficio.

La novità più rilevante del 2026 riguarda proprio la soglia ISEE: il limite per accedere al bonus passa da 9.530 euro a 9.796 euro, mentre resta invariato il tetto di 20.000 euro per le famiglie con almeno quattro figli a carico. Un adeguamento che amplia la platea dei beneficiari e risponde all’aumento del costo della vita registrato negli ultimi anni.

Gli importi del bonus non sono fissi e vengono aggiornati periodicamente da ARERA. I valori definitivi per il 2026 non sono ancora stati pubblicati, ma è possibile fare riferimento agli importi dell’ultimo trimestre 2025, che offrono un quadro realistico dei risparmi ottenibili. Per l’energia elettrica, lo sconto varia in base al numero di componenti del nucleo familiare: da circa 167 euro l’anno per le famiglie più piccole fino a oltre 240 euro per quelle più numerose. Il bonus gas, invece, dipende dalla zona climatica e dall’uso del gas, con importi che vanno da circa 25 euro fino a oltre 70 euro nei comuni più freddi.

Oltre a luce e gas, restano attivi anche il Bonus Idrico, che garantisce 50 litri d’acqua gratuiti al giorno per persona, e il Bonus TARI, che prevede uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti. Anche questi benefici seguono gli stessi requisiti ISEE del Bonus Bollette e vengono applicati automaticamente.

Per ottenere gli sconti è fondamentale presentare la Dichiarazione Sostitutiva Unica per aggiornare l’ISEE al 2026. La procedura è semplice: si può compilare la DSU tramite un CAF o direttamente sul portale INPS. Una volta validato l’ISEE, l’INPS trasmette i dati al Sistema Informativo Integrato (SII), che si occupa di riconoscere il diritto al bonus. Gli sconti iniziano ad apparire in bolletta dopo circa tre o quattro mesi, ma sono retroattivi alla data di validità dell’ISEE, garantendo così il recupero degli importi maturati nei mesi precedenti.

Per chiarezza, ecco i due elenchi consentiti con i dati più utili:

Soglie ISEE 2026 per accedere ai bonus

Fino a 9.796 euro

Fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico

Importi Bonus Luce 2025 (ultimi disponibili)

1–2 componenti: circa 167,90 €

3–4 componenti: circa 219 €

Oltre 4 componenti: circa 240,90 €

Il 2026 conferma dunque un impianto di sostegni automatici, semplici da ottenere e fondamentali per alleggerire le spese domestiche. Un aiuto concreto in un anno in cui l’attenzione al potere d’acquisto delle famiglie resta una priorità assoluta.