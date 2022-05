Bonus 200 euro per lavoratori e pensionati: come ottenerlo e quando

Bonus di 200 euro contro il caro vita per tutti i lavoratori, autonomi e dipendenti, e i pensionati con un reddito fino a 35 mila euro. Questa la decisione del Governo per contrastare le conseguenze della guerra in Ucraina. Un provvedimento che sarà erogato una tantum, ha spiegato il presidente del Consiglio, Mario Draghi, in conferenza stampa. Ma come fare per ottenerlo? Quando arriverà? “Sui pensionati non c’è molta difficoltà a capire come lo avranno, mentre per i lavoratori dipendenti saranno i datori di lavoro ad erogarlo, che lo recupereranno al primo pagamento di imposta utile”, ha spiegato il presidente del Consiglio. Secondo quanto riporta l’Adnkronos, per i pensionati il bonus da 200 euro contro il caro vita dovrebbe essere erogato a luglio direttamente dall’Inps. Per i lavoratori dipendenti, invece, dovrebbe arrivare direttamente in busta paga: come spiegato da Draghi saranno i datori di lavoro ad erogarlo, per poi recuperare la somma al primo pagamento di imposta utile. Anche in questo caso è probabile che il contributo arrivi tra giugno e luglio. Non è ancora chiaro, invece, in che modalità potranno usufruirne gli autonomi: dovrebbe essere istituito un fondo ad hoc, che sarà creato a breve.

Il bonus riguarderà 28 milioni di italiani: si tratta di lavoratori o pensionati con redditi medio-bassi, cioè fino ai 35 mila euro. La misura dovrebbe aiutare a contrastare il caro prezzi e si aggiunge al taglio, previsto sempre per quest’anno, dello 0,8 per cento sull’aliquota previdenziale per i dipendenti pubblici inseriti in questa stessa fascia di reddito. Inoltre, il Consiglio dei ministri che si è riunito ieri ha anche deciso di prorogare per altri tre mesi il bonus sociale per aiutare famiglie in difficoltà con il pagamento delle bollette, visto l’aumento dei costi dell’energia.