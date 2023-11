Bonus da 1500 euro a Natale per presidi, insegnanti e maestri

A Natale presidi, insegnanti e maestri riceveranno un bonus fino a 1500 euro: è quanto annunciato dal ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara.

“Posso anticipare che a dicembre tutto il personale scolastico riceverà un anticipo una tantum legato alla vacanza contrattuale protratta fino ad ora: si va dal 1.516 euro dei dirigenti scolastici ai 1.228 per i professori di superiori e medie con maggiore anzianità, dai 1.056 per i maestri della stessa fascia agli 829 dei professori di medie e superiori con più bassi anzianità” ha dichiarato Valditara in un’intervista a Il Messaggero.

Come spiegato dallo stesso ministro il bonus non è altro che un anticipo della vacanza contrattuale che sarebbe dovuta arrivare a partire da gennaio 2024 e spalmante in più rate.

L’anticipo coinvolgerà circa due milioni e mezzo di lavorati pubblici, tra cui anche dipendenti ministeriali, medici e infermieri. Esclusi, invece, i dipendenti di Comuni e Province che riceveranno comunque l’indennità di vacanza contrattuale ma a rate e a partire da gennaio 2024.

Nell’intervista, inoltre, Valditara ha parlato anche della questione asili: “Nel Pnrr c’erano a disposizione 4,6 miliardi di euro per realizzare 264mila posti in più. Poi la Commissione Europea ci ha comunicato che alcuni fondi impegnati dal precedente governo, 900 milioni per la gestione degli asili e 450 per la loro ristrutturazione, non possono rientrare nei 4,6 miliardi”.

“A questo punto potevamo fare due cose: definanziare o intervenire. Questo Governo, per cui gli asili sono una priorità, ha deciso di non definanziare ma ha stanziato 530 milioni aggiuntivi nel decreto Caivano e si è impegnato a trovare altri 900 milioni” ha aggiunto il ministro.