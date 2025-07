Banca Ifis si conferma al vertice in Europa nelle classifiche Extel: miglior programma ESG e riconoscimenti a governance e management

Per il secondo anno consecutivo, Banca Ifis è stata premiata per il “Best ESG Program” a livello europeo nel segmento Small e Mid Cap da Extel, società internazionale di ricerca precedentemente conosciuta come Institutional Investor Research. Il riconoscimento è il risultato del percorso di trasformazione sostenibile del modello di business di Banca Ifis tracciato dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio.

Un percorso che si è tradotto in un’agenda ESG strutturata che interviene in tutte le aree della sostenibilità, in particolare nel sociale attraverso il “Social Impact Lab” Kaleidos che promuove iniziative culturali, sociali e di supporto al territorio e al benessere della collettività.

Oltre al premio per il “Best ESG Program” a livello europeo, Extel ha premiato anche la governance e il management di Banca Ifis.

Il Consiglio di amministrazione si è aggiudicato il terzo posto come “Best Company Board” nel settore Financial Institutions, Specialty finance, mentre Frederik Geertman, Amministratore Delegato di Banca Ifis, raggiunge il secondo posto nella classifica europea di “Best CEO” nel settore Financial Institutions, Specialty finance, riflettendo i voti sia degli investitori istituzionali che degli analisti finanziari.

Entra in classifica anche il CFO Roberto Ferrari che raggiunge la decima posizione europea nel segmento dedicato ai direttori finanziari.

Infine, Extel ha confermato la leadership di Banca Ifis nelle categorie “Best IR Professional” e “Best IR Team in Europe”, oltre a conferire il riconoscimento di “Best IR Program”. Questi riconoscimenti confermano la trasparenza comunicativa di Banca Ifis e l’apertura al dialogo con analisti, investitori e stakeholder che vede coinvolto direttamente l’intero top management.

I riconoscimenti assegnati da Extel, fornitore di ricerca indipendente che opera sul mercato da oltre 50 anni, saranno consegnati durante una cerimonia di premiazione a Londra e si basano sui risultati di un ampio sondaggio condotto tra circa 1.800 investitori istituzionali e analisti finanziari che sottolineano il forte e crescente apprezzamento della comunità finanziaria internazionale per il Gruppo Banca Ifis, impegnata

attivamente su innovazione, impatto sociale e sostenibilità.

Banca Ifis e l’impegno nella sostenibilità:

Per Banca Ifis la sostenibilità rappresenta una leva strategica di business. Su impulso del Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio, la Banca ha avviato dal 2019 un percorso di trasformazione ESG del proprio modello. Il primo passo è coinciso con l’integrazione della sostenibilità nel piano industriale strategico D.O.E.S., e la definizione di una governance strutturata attraverso un comitato di Sostenibilità, sia a livello di direzione manageriale che endoconsiliare, per un presidio strategico delle attività.

Al centro dell’azione della Banca c’è la dimensione sociale, che si esprime in un’agenda dedicata realizzata attraverso il Social Impact Lab

Kaleidos. Forte di 7 milioni di euro di investimenti nel triennio 2021-24, Kaleidos ha dato vita a progetti di collaborazione pubblico-privato attraverso iniziative a elevato impatto sociale in tre differenti aree: cultura e territorio; benessere delle persone; collettività. Per misurare gli effetti delle proprie progettualità, Banca Ifis ha sviluppato un modello di misurazione dell’impatto sociale in collaborazione con il Politecnico di Milano che ha evidenziato come i progetti di Banca Ifis abbiano un moltiplicatore medio di impatto pari a 5,6: tradotto in termini pratici, a fronte di 1 euro investito è stato creato valore sociale per quasi 6 euro. Grazie a questo modello, Banca Ifis traduce la dimensione S dell’acronimo ESG in un valore concreto, rendendo misurabili le azioni e superando ogni rischio di greenwashing. Sempre sul fronte delle iniziative sociali, nel mese di aprile 2024, ha preso vita “Ifis art”, il progetto voluto dal Presidente Ernesto Fürstenberg Fassio che raccoglie tutte le progettualità realizzate dalla Banca per la valorizzazione dell’arte, della cultura, della creatività contemporanea e dei loro valori. Tra queste appartiene il Parco Internazionale di Scultura presso Villa Fürstenberg a Mestre, che ad oggi ospita opere di maestri della scultura contemporanea; oltre che il salvataggio e la messa in sicurezza dell’opera “Migrant Child” di Banksy a Venezia e i lavori di restauro per

rendere nuovamente fruibile alla comunità l’immobile che lo ospita, Palazzo San Pantalon.

Anche in ambito ambientale, la Banca ha avviato numerose iniziative: Banca Ifis è stata la prima challenger bank in Italia ad aderire al Net Zero Banking Alliance (NZBA), il programma di iniziative finanziarie sostenibili lanciato dalle Nazioni Unite e ha sviluppato prodotti e servizi ad hoc per accelerare la transizione green delle piccole e medie aziende, come soluzioni ad hoc per l’adozione della mobilità elettrica e dell’utilizzo di energia da fonti rinnovabili.

La solidità del percorso intrapreso per integrare la sostenibilità – in tutte le sue dimensioni: ambientale, sociale e di governance – nel proprio modello di business è stata certificata anche da MSCI, società statunitense leader globale nell’assegnazione dei rating ESG alle aziende quotate, che ha recentemente attribuito a Banca Ifis il rating “AAA”, il livello massimo nella sua scala di valutazione, in cui rientra solo il 3%

delle società che operano nel settore finanziario a livello internazionale. L’impegno di Banca Ifis nella sostenibilità è certificato dai principali rating internazionali, nei quali la Banca si posiziona ai massimi livelli. Oltre a MSCI, Banca Ifis ha ottenuto da parte di Moody’s un punteggio di impatto creditizio ESG (CIS) di 2, confermandola come un esempio virtuoso sul mercato; e la valutazione di B, in una scala da F ad A, da parte di CDP (già Carbon Disclosure Project), organizzazione non profit che valuta l’impatto ambientale delle aziende.