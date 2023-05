Assicurazione auto: il risparmio per gli automobilisti italiani oggi passa per il web

Negli ultimi tempi gli italiani, per far fronte al carovita, hanno modificato le proprie abitudini adottando alcuni accorgimenti con cui fronteggiare le uscite finanziarie al meglio, evitando conseguenze troppo impattanti sul budget familiare.

Il risparmio molto spesso viene ricercato rivolgendosi al web, grazie alla maggiore competitività dei prezzi per l’acquisto sia di prodotti che di servizi. Per quanto riguarda le spese fisse, la tendenza è quella di partire da un’analisi dettagliata delle possibilità a propria disposizione, facendo una prima stima dei costi da sostenere grazie ai preventivi online.

Si tratta di un’opportunità molto gettonata soprattutto nell’ambito delle assicurazioni, con un trend piuttosto elevato per quello che riguarda in particolare la polizza auto, che risulta la più sottoscritta in Italia, essendo obbligatoria e vista l’alta concentrazione di veicoli nel Paese.

In più, affidandosi alle migliori realtà insurtech è possibile disporre di una stima dettagliata in tempi estremamente rapidi. Per esempio, per un preventivo per assicurazione auto Verti, compagnia leader del gruppo MAPFRE, bastano quindici secondi: è sufficiente indicare nell’apposito form numero di targa e data di nascita del proprietario del veicolo.

Le principali caratteristiche delle assicurazioni auto online

Oltre che per il buon rapporto qualità-prezzo, le assicurazioni auto online sono apprezzate anche perché possono essere gestite in autonomia dalla propria area personale, per accedere alla polizza e ai servizi correlati in qualunque momento e da qualsiasi luogo, 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Queste polizze, inoltre, sono facili da gestire: dal calcolo del preventivo online all’acquisto tramite il web con vari metodi di pagamento tra cui scegliere. Naturalmente, è possibile personalizzare la polizza con diverse garanzie accessorie, tra cui furto e incendio, cristalli, atti vandalici, assistenza stradale o infortuni del conducente.

Una volta scelta l’assicurazione auto online, basta completare la procedura di stipula sul sito della compagnia. L’operazione è semplice e veloce, tramite il pagamento del premio assicurativo tramite bonifico, carta di credito o PayPal.

Oggi la polizza viene inviata online tramite e-mail, quindi basta firmare il documento e inviarlo nuovamente alla compagnia per l’attivazione immediata dell’assicurazione auto.

Come risparmiare sulla polizza auto online con la RC Familiar

Un accorgimento utile per risparmiare sull’assicurazione dell’automobile è verificare se è possibile usufruire della RC Familiare, ovvero l’ereditarietà della classe di merito all’interno dei nuclei familiari introdotta per la prima volta nel 2007 con il Decreto Bersani (Legge 248/2006).

Con il Decreto fiscale del 2020 questa agevolazione è stata ampliata attraverso la RC auto familiare, con la modifica dell’articolo 134 del Codice delle Assicurazioni per estendere quanto previsto dalla Legge Bersani. Nel dettaglio, oggi è possibile stipulare una polizza RC auto con la stessa classe di merito del veicolo di un componente del nucleo familiare stabilmente convivente, per ottenere una classe di merito migliore e risparmiare sul premio assicurativo.

Questa opportunità è valida in caso di nuovo acquisto o rinnovo dell’assicurazione auto, inoltre, rispetto a quanto previsto dalla Legge Bersani del 2007, la RC Familiare permette di ereditare la classe di merito anche tra veicoli di differente tipologia (per esempio, auto/moto).

Le agevolazioni della RC Familiare sono usufruibili anche con le polizze auto online, un’opportunità importante specialmente per i neopatentati e i neoassicurati che altrimenti devono partire dalla 14esima classe di merito.

Per ottenere questo beneficio è necessario rispettare alcuni requisiti, tra cui l’assenza di sinistri con colpa principale o paritaria negli ultimi cinque anni da parte del proprietario del veicolo da cui ereditare la classe di merito. Inoltre, il veicolo da cui ottenere la classe di merito deve avere un’assicurazione attiva, intestata a una persona fisica inserita nello stesso stato di famiglia.

Assicurare un veicolo con una classe di merito migliore garantisce un importante risparmio, soprattutto se la differenza di classe è elevata. Allo stesso tempo, esistono molteplici fattori che influiscono sulla tariffa della polizza auto, come il tipo di automobile, l’esperienza di guida e le garanzie accessorie integrate nell’assicurazione.

Per questo motivo, anche beneficiando della RC Familiare è importante comunque scegliere bene la polizza auto online, personalizzare l’assicurazione in modo consapevole e guidare in maniera prudente per evitare peggioramenti della classe di merito e migliorarla nel tempo.