Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 15:40
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Economia
Economia

Assegno unico marzo 2026: quando arrivano i soldi e come cambiano gli importi con il nuovo Isee. Cosa c’è da sapere

Immagine di copertina
Le date dei pagamenti d marzo 2026 Tpi.it Credit AGF
di

Nel corso della seconda metà di marzo l’Inps tornerà ad accreditare l’Assegno unico universale alle famiglie con figli a carico.

Anche per questo mese il calendario dei pagamenti dovrebbe seguire il consueto schema già adottato negli ultimi anni, ma con una novità importante: per la prima volta nel 2026 entrerà in gioco l’Isee aggiornato, che potrebbe modificare l’importo percepito da molte famiglie.

Quando arrivano i pagamenti dell’Assegno unico a marzo

Per chi già percepiva il beneficio nei mesi precedenti e non ha comunicato variazioni nel nucleo familiare, l’accredito dovrebbe arrivare tra mercoledì 19 e giovedì 20 marzo.

Diversa la situazione per chi ha presentato la domanda solo a febbraio oppure ha aggiornato dati relativi alla composizione della famiglia, per esempio nascite, cambi di residenza o altre modifiche registrate presso l’Agenzia delle Entrate.

In questi casi l’Inps ha bisogno di più tempo per ricalcolare gli importi: i pagamenti potrebbero quindi arrivare nei giorni successivi, comunque entro la fine del mese e non oltre il 31 marzo.

Importi aggiornati con il nuovo Isee 2026

Marzo segna anche il primo mese in cui verrà applicato l’Isee 2026. L’indicatore aggiornato, infatti, determina l’importo dell’assegno: più basso è l’Isee, più alto sarà il contributo riconosciuto alla famiglia; al contrario, con un reddito più elevato l’importo si riduce progressivamente.

A incidere sugli assegni di quest’anno c’è anche l’adeguamento all’inflazione. L’Istat ha stimato per il 2025 un aumento dei prezzi dell’1,4% e l’Inps ha applicato la stessa percentuale di rivalutazione agli importi dell’Assegno unico, così da preservarne il potere d’acquisto.

Tra le novità previste per il calcolo dell’Isee 2026 c’è anche una diversa valutazione del patrimonio.

La prima casa non viene considerata fino a un valore catastale di 91.500 euro, mentre restano esclusi dal calcolo, fino a 50.000 euro, anche alcuni titoli di Stato, tra cui i Btp Valore.

Calendario assegno unico Tpi.it
Il calendario dei pagamenti Assegno Unico Tpi.it Credit AGF

Cosa succede se non è stato presentato l’Isee entro febbraio

La scadenza per presentare l’Isee aggiornato era fissata al 28 febbraio. Chi non ha ancora trasmesso la Dichiarazione sostitutiva unica (Dsu) continuerà comunque a ricevere l’Assegno unico, ma nella misura minima prevista.

Gli importi base sono:

58,30 euro al mese per ciascun figlio minorenne;
29,10 euro per i figli maggiorenni fino ai 21 anni.

Questo non significa però perdere definitivamente l’importo pieno. Le famiglie hanno tempo fino al 30 giugno per presentare la Dsu aggiornata.

Una volta comunicato il nuovo Isee, l’Inps ricalcolerà l’assegno e adeguerà gli importi nei mesi successivi.

Per molte famiglie, quindi, marzo sarà un mese di transizione: tra rivalutazioni, nuove regole sul patrimonio e aggiornamenti dell’Isee, l’importo dell’Assegno unico potrebbe cambiare rispetto a quello ricevuto nel 2025.

.
Ti potrebbe interessare
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Economia / Gli Agnelli vendono “La Stampa”: chi è il nuovo proprietario, Alberto Leonardis
Economia / Quanto costerà la guerra in Medio Oriente agli italiani: previsti rincari per oltre 2mila euro a famiglia
Ti potrebbe interessare
Ambiente / È uscito il nuovo numero di The Post Internazionale. Da oggi potete acquistare la copia digitale
Economia / Gli Agnelli vendono “La Stampa”: chi è il nuovo proprietario, Alberto Leonardis
Economia / Quanto costerà la guerra in Medio Oriente agli italiani: previsti rincari per oltre 2mila euro a famiglia
Economia / Modello 730/2026: tutte le novità su bonus e detrazioni nella dichiarazione dei redditi
Economia / Tende da sole, bonus 2026: come fare la domanda e quali sono i requisiti
Economia / L’auto elettrica non c’entra, il maxi-rosso di Stellantis viene dal Nord America
Economia / Buy now pay later nel 2026: tra tendenze e nuove norme
Lavoro / Carta del Docente 2026, erogazione confermata: soldi accreditati, c’è la data
Economia / Dazi Usa al 15%: l’Italia è il secondo Paese più colpito al mondo dalle nuove tariffe doganali di Trump
Economia / Spid a pagamento: cosa cambia e perché è stata presa questa decisione
Ricerca