Amplifon: per il “TIME” è tra le migliori aziende al mondo nel 2025

Amplifon, leader mondiale nei servizi e nelle soluzioni per l’udito, è per il terzo anno consecutivo nella lista delle migliori aziende al mondo 2025 (World’s Best Companies of 2025) secondo la rivista statunitense Time Magazine. Non è la prima volta: l’azienda, fondata nel 1950, aveva già ottenuto il riconoscimento nel 2023 e nel 2024.

La classifica “World’s Best Companies 2025”, realizzata in collaborazione con Statista, società specializzata in analisi di mercato, misura la soddisfazione dei dipendenti, la crescita dei ricavi e la trasparenza in materia di sostenibilità.

L’inclusione nella graduatoria delle World’s Best Companies si aggiunge ad altri analoghi riconoscimenti ricevuti da Amplifon nel corso del 2025, dalle certificazioni Top Employer, per Europa, Nord America e America Latina, e Global Leading Employer, all’inserimento nelle graduatorie World’sGreenest Companies di Newsweek ed Europe’sClimate Leaders del Financial Times.

I numeri di Amplifon:

Amplifon, con ricavi annui di oltre 2,4 miliardi di euro, opera attraverso una rete di oltre 10.000 punti vendita in 26 Paesi distribuiti su cinque continenti.