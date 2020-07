Alberto Dal Sasso confermato alla guida di IAA – International Advertising Association, con Stella Romagnoli nel ruolo di Direttore Generale

L’Assemblea dei soci del Capitolo italiano di IAA – International Advertising Association ha eletto il nuovo Consiglio direttivo che ha nominato gli Organi per il biennio 2020-2022. Presidente di IAA Italy è stato riconfermato Alberto Dal Sasso, che ha guidato l’Associazione anche nel biennio appena concluso. Il Consiglio ha poi confermato Andrea Cioffi e Marco De Angeli alla carica di Vice-presidenti e Stella Romagnoli Direttore generale, con Anna Simonati Segretario generale.

«Possiamo essere soddisfatti del lavoro svolto in questo mandato, nel corso del quale abbiamo necessariamente dovuto ricostruire il Capitolo italiano dell’Associazione a partire dalle fondamenta. Oggi, dopo due intensi anni di lavoro, IAA Italy è sana, con una struttura efficiente, propri uffici ed un team dedicato – spiega Alberto Dal Sasso, Presidente IAA Italy – Ma soprattutto siamo tornati a ricoprire la meritata posizione sia a livello globale all’interno del nostro network, che annovera una presenza diretta in 56 paesi, suggellata dalla presenza di due rappresentanti nel Global Board, ovvero il sottoscritto e Marco De Angeli, ma anche sul mercato italiano dove, parallelamente alla nostra offerta a livello di contenuti, formazione e networking, è cresciuto significativamente il numero di aziende che hanno deciso di entrare in IAA».

«Chiaro che in ambito nazionale abbiamo ancora molto lavoro da fare – continua il rieletto presidente IAA Italy – ma abbiamo idee precise per implementare il peso specifico di IAA nel nostro sistema-paese. A partire dal rafforzare e ampliare la nostra offerta a livello nazionale, con una naturale apertura verso le Associazioni dell’impresa ma anche con quelle del settore della creatività e della comunicazione cui, vista proprio la nostra natura internazionale, siamo certamente complementari. Lavoreremo poi sui territori, ed in particolare sui quei distretti che rappresentano la vera linfa del Made in Italy, ma anche con grande impegno sul mondo dei giovani professionisti e delle università».

Consiglio direttivo di IAA Italy per il biennio 2020-2022:

Alberto Dal Sasso, Presidente e Membro designato Global Board of Directors

Andrea Cioffi, Vice Presidente Vicario

Marco De Angeli, Vice Presidente e Membro designato Global Board of Directors

Anna Simonati, Segretario generale

Venanzio Camarra, Tesoriere

Davide Baldi, Consigliere

Cristiano Cominotto, Consigliere

Gaetano Di Giuseppe, Consigliere e coordinatore ‘Young Professionals’

Riccardo Guggiola, Consigliere

Raffaele Pastore, Consigliere

Rosella Serra, Consigliere

Direttore generale

Stella Romagnoli

Presidente onorario

Prof. Edoardo Teodoro Brioschi

Collegio dei Provibiri

Vittorio Bonori

Giovanna Maggioni

Alberto Mattiacci

