Acquisti strategici e competitività: SACE al fianco delle imprese italiane

L’evento svoltosi lo scorso 25 novembre ed organizzato da SACE, dal titolo “Acquisti strategici e competitività industriale: il ruolo di SACE al fianco delle imprese”, ha rappresentato un’occasione importante per le imprese italiane per focalizzare l’accento sulle sfide globali e, contestualmente, sulle soluzioni concrete da adottare per migliorare la competitività nell’attuale contesto economico e geo-politico.

La manifestazione ha visto la partecipazione sia di imprenditori che di rappresentanti istituzionali, offrendo una panoramica approfondita sulle opportunità di supporto messe a disposizione da SACE per rafforzare la presenza delle aziende italiane nei mercati internazionali.

L’incontro è stato aperto dai vertici di SACE, che hanno sottolineato l’importanza di un approccio strategico alla gestione degli acquisti come leva fondamentale per migliorare l’efficienza e la competitività del sistema industriale italiano.

In un contesto globale caratterizzato da incertezze economiche e geopolitiche, SACE ha ribadito il proprio impegno nel sostenere le imprese attraverso soluzioni finanziarie innovative e strumenti di supporto mirati.

Strategia degli acquisti: ottimizzare per crescere

Un tema centrale del dibattito è stato quello della strategia degli acquisti, vista come chiave di volta per ottimizzare i processi aziendali e garantire un vantaggio competitivo sul mercato. Gli esperti hanno messo in evidenza come una gestione oculata degli approvvigionamenti possa ridurre i costi e migliorare la qualità delle forniture, permettendo alle aziende di rispondere in modo agile e tempestivo alle richieste del mercato.

SACE ha anche messo in evidenza come una strategia solida in ambito acquisti possa tradursi in opportunità di internazionalizzazione: le imprese italiane, infatti, possono accedere a nuove risorse e nuovi fornitori, diversificando il rischio e acquisendo una maggiore resilienza in caso di fluttuazioni dei mercati internazionali.

Finanza e strumenti per l’internazionalizzazione

Durante l’evento, è stato dedicato ampio spazio al finanziamento delle attività industriali, con un focus specifico sulle soluzioni offerte da SACE per supportare le imprese nell’espansione internazionale. Tra gli strumenti principali, sono stati approfonditi il credito export e le garanzie pubbliche, essenziali per affrontare i rischi legati a operazioni all’estero, soprattutto in mercati politicamente instabili o economicamente incerti.

Un altro aspetto cruciale del confronto è stato l’utilizzo della digitalizzazione nella gestione degli acquisti: le nuove tecnologie, infatti, rappresentano un’opportunità per le imprese di ottimizzare la catena di approvvigionamento, migliorando la trasparenza, riducendo i costi operativi e aumentando l’efficienza.

L’adozione di soluzioni digitali per monitorare in tempo reale i flussi di materiale sta diventando un fattore distintivo per le aziende che vogliono restare competitive in un mercato sempre più globalizzato.

SACE come partner strategico

A chiusura dell’evento, una sessione interattiva ha permesso ai partecipanti di confrontarsi con i relatori su temi di grande attualità, rafforzando il messaggio di SACE come partner strategico per le imprese italiane. L’ente ha confermato il proprio impegno a supportare la competitività delle aziende attraverso una gestione integrata delle risorse, unendo competenze finanziarie avanzate e strumenti innovativi.

In sintesi, in un contesto di generalizzata incertezza e così frastagliata a livello politico ed economico, l’evento “Acquisti strategici e competitività industriale” ha fornito alle imprese italiane un’importante occasione di aggiornamento e soprattutto di confronto, confermando il ruolo fondamentale di realtà come SACE nel sostenere la crescita e l’internazionalizzazione delle realtà industriali del Paese.