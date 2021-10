Acquisizione Mps, si blocca la trattativa tra Unicredit e Mef: verso rottura

Stallo nella trattativa tra Unicredit e ministero dell’Economia e delle Finanze sull’acquisizione da parte della banca di un pezzo di Mps, Monte dei Paschi di Siena.

I colloqui erano iniziati nel luglio 2021. Unicredit si era detta interessata a parte di Mps previa un verificare dei dettagli contabili. In questi mesi le trattative con il Mef, che detiene il 64 per cento di Monte dei Paschi,m sono andate avanti ma secondo un’indiscrezione riportata dall’agenzia Reuters la trattativa potrebbe saltare. Non ci sarebbe accordo tra le richieste di Unicredit e le valutazioni del Tesoro sulla ricapitalizzazione. Per la banca occorrerebbe un’operazione da 7 miliardi di euro, per il Mef ne basterebbero 5.

Le distanze tra le due posizioni sarebbero nette. Cinquestelle e Lega, secondo i rumor, si sarebbero già pronunciati a sfavore di Unicredit: “Bene lo stop del tesoro”.