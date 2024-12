Un libro di corsa – Volare o cadere

Volare o cadere è il libro di Alessandro Tosti, un mio collega. Quando mi ha detto di averlo scritto, ho avuto una reazione probabilmente esagerata. Ero euforica. Mi capita quando, alle persone che conosco o con cui creo un legame succedono cose belle.

La storia è l’autobiografia di Alessandro. Scrive di alcuni episodi che gli sono capitati nella vita e che per lui hanno avuto un impatto. Non so come sia stata la vostra infanzia e adolescenza, ma la mia per certi aspetti è stata simile a quella di Alessandro. L’autore ci insegna che i traumi e le ferite che abbiamo avuto sono stati formativi, perché sono stati loro a forgiarci.